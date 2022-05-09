Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören bir hasta için acil kan aranıyor.
Hasta yakınları A RH (-) negatif kan verebileceklerin 0533 8805379 numaralı telefondan kendilerine ulaşmasını istedi.
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