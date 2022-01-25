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Acil kan aranıyor

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Acil kan aranıyor
Mağusa Devlet Hastanesinde yatmakta olan Refik Mear için A Rh negatif kana ihtiyaç var.
Kan vermek isteyen vatandasların 05338638218 no'lu telefonla irtibats geçmeleri önemle rica olunur...
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