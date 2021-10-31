Acil kan araniyor!!

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun bakım Servisi'nde yatan Sevim İşcan için A Rh+ kan aranmaktadır.
Verebilecek gönüllülerin Dr Burhan Nalbantoğlu hastanesi kan bölümüne Sevim İşcan adına bağış yapmaları rica olunur.
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