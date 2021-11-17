Acil Arh+ kan aranıyor

Yakin Dogu Hastanesinde yarin ameliyat olacak Zeki Ozerem icin acil Arh pozitif kan aranmaktadir. Verebilecek kisilerden Allah simdiden razi olsun.
İrtibat telefon : Ayşen Özerem 05338576785
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