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Acil Arh+ kan aranıyor

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Acil Arh+ kan aranıyor
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Yakin Dogu Hastanesinde yarin ameliyat olacak Zeki Ozerem icin acil Arh pozitif kan aranmaktadir. Verebilecek kisilerden Allah simdiden razi olsun.
İrtibat telefon : Ayşen Özerem 05338576785
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