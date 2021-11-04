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Acil AB RH+ kana ihtiyaç var

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Acil AB RH+ kana ihtiyaç var
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Yakın Doğu Hastanesi'nde yatmakta olan Erol Atamtürk için acil 3 ünite ABRh(+) kan aranmakta.
Kan vermek isteyenlerin Eser Atamtürk 05488639950 nolu telefondan İletişime geçmeleri rica olunur.
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