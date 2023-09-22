Acı Gerçek

İngiltere’de 18 yıl yaşadıktan sonra beş yıl önce KKTC’ye kesin dönüş yapan, iki çocuklu Nayle Talan ve Cengiz Nevzat çifti, ülkede yaşanan birçok sıkıntı nedeniyle çareyi yeniden İngiltere’ye göç etmekte buldu Eşini, çocuklarını ve 80 yaşındaki annesini de yanına alarak geçtiğimiz gün ülkeyi terk eden Nayle Talan, Kıbrıs’a veda paylaşımı, acı gerçeği bir kez daha yüzümüze vurdu: “Düzensizliğine düzen diyemedim. Sistemsizliği sistem saymalarına alışamadım. Tanıdık, torpil ve yandaşçılıkla bir yerlere getirilmiş iş bilmezlerini kaldıramadım. Yollarının güvensizliğini, elektriksizliğini, kontrolsüz nüfusunu…”

Ülkede her geçen gün artan olumsuzluklar, Kıbrıs Türk halkını göçe zorlamaya devam ediyor.

İngiltere’de 18 yıl yaşadıktan sonra 2018 yılında KKTC’ye kesin dönüş yapan, iki çocuk annesi Nayle Talan ve Cengiz Nevzat çifti, arabalarını dahil varını yoğunu sattı ve ülkede yaşanan birçok sıkıntı nedeniyle çareyi yeniden İngiltere’ye göç etmekte buldu.

45 yaşındaki Nayle Talan, çocuk psikoloğu, pedagoji eğitimli İngilizce öğretmeni olarak özel bir eğitim kurumunda görev yapıyordu.

Eşi, 51 yaşındaki Cengiz Nevzat ise inşaat sektöründe emek veriyordu.

10 ve 12 yaşlarında iki kız çocukları olan çift, 5 yılda KKTC’de yaşadıkları birçok sorun, düzensizlik ve sistemsizlik nedeniyle geçtiğimiz gün göç yollarına düştü.

Nayle Talan, yanına 80 yaşındaki annesini de aldı ve şimdi İngiltere’de yeni bir yaşama hazırlanıyor.

5 kişilik bir ailenin, Kıbrıs’tan İngiltere’ye göç etmesi, acı gerçeği bir kez daha yüzümüze vurdu.

Nayle Talan, sosyal medyada Kıbrıs’a veda paylaşımında “Düzensizliğine düzen deyemedim. Sistemsizliği sistem saymalarına alışamadım. Tanıdık, torpil ve yandaşcılıkla biryerlere getirilmiş iṣbilmezlerini kaldıramadım. Yollarının güvensizliğini, elektriksizliğini, kontrolsüz nüfusunu…” ifadelerini kullandı.

DUYGU DOLU VEDA “HOŞÇAKAL KIBRIS…

Eşi, çocukları ve annesiyle Kıbrıs’tan göç eden Nayle Talan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Hoşçakal Kıbrıs.

Beni ve ailemi barındırmasında, güzel insanlar, dostlar bırakıyorum sana, sevincimi, hüznümü paylaşan iyi yürekli insanlar bırakıyorum sana, sayıları çok az olsa da.

Onlara olsun iyi bak bundan sonra.

Aslında çok şey istemedim senden;

Emeğimin hakkını, kişiliğimin değerini, çocuklarımın eğitimini ve insani şartlarda yaşamayı…

Veremedin bana

Olmadı

Olduramadım

Düzensizliğine düzen deyemedim

Sistemsizliği sistem saymalarına alışamadım

Hakkı verilen, değeri bilinen pek çokta insan göremedim.

Tanıdık, torpil ve yandaşcılıkla biryerlere getirilmiş iṣbilmezlerini kaldıramadım.

Yollarının güvensizliğini, elektriksizliğini, kontrolsüz nüfusunu…

Tabiiki benda senin istediğin gibi olamadım, ağır geldi, yoruldum, yaralandım…

Beni tehdit görenlerde oldu, sevgisini hissetdiklerimda.

Çok sevdiklerim da oldu, vazgeçtiklerim da

Ne derdin bitti ne sorunun…

Geneda barışık kalmayı denedim sana

Barış…

Seninda derdin oydu aslında

Ne değerin bilindi neda doğru yönetildin

Kendilerine benzettiler seni da…

İşte geldik sabrın sonuna

Küstürdün beni Kıbrıs

Geçirdin, barındırmadın…

Belki bir gün dönerim sana, unuturum, özlerim ama şimdilik yoksun haritamda

Bir gün tekrar görüşmek umuduyla

Hoşçakal Kıbrıs,

Elveda…”

SEVENLERİNDEN MESAJ YAĞDI

Öte yandan Nayle Talan’ın sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşım, çok sevenleri tarafından mesaj yağmuruna tutuldu.



İşte Talan’ın paylaşımına yazılan mesajların bazıları şöyle:



Ayşe Basel Gökkaya:

“Nayle hanım Kıbrıs adına çok üzüldüm sizin gibi birisini kaybettiği için ama sizin adınıza çok sevindim. Burası artık bizim değil zaten. Ben 40 yaşımda insanın kendini ait hissedip köklerini saldığı vatanının kısa sürede nasıl bu aitlik duygusunu yerle bir edecek şekilde değişmesine şahit oldum maalesef. Yolunuz açık olsun. Dilerim yüreğinizden geçen tüm güzellikler gerçek olur sizinle çalışmak çok güzel ve keyifliydi”



Gülsün Özgökalp:

Nayleciğim çok duygu dolu bir veda yazdın. Maalesef bu ceberrut sahde devletin acı gerçekleri bunlar hiçbirimiz de bu yerde artık mutlu deyilik. Hepimize de bu un içinde yaşayabilmek için Tanrı bize sabır ve dayanma gücü versin. Canım yolunuz acık olsun Tanrı yardımcınız olsun bir an önce düzeninizi kurup rahat ve huzur içinde mutlu olmanızı dilerim. Çok değerli dostlarımız tanıdıklarımız bir bir göç ediyor çok acı. Herkese çok selam ve sevgiler. Yeniden görüşmek dileğiyle hepinizi öpüyorum



Safiye Özdevrim:

“Arkadaşlar sizi çok özleyeceğiz şimdiden yeriniz belli oldu sizleri seviyoruz inşallah yolunuz açık olsun”



Özgü Özkul Özyiğit:

Hepimizin sırası gelecek. Yolunuz açık olsun.

