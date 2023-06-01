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Acapulco Resort Otel ödüller kazandı!

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Acapulco Resort Otel ödüller kazandı!
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Saygın Medya ve Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) iş birliği ile Acapulco sponsorluğunda düzenlenen ‘Kuzey Kıbrıs 3. Altın Caretta Yaşam ve Turizm Ödülleri töreni Acapulco Resort Otel’de düzenlendi.
Gecede, seçici kurulun belirlediği Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kendi alanında başarılı kişilere, kurumlara, markalara ve ünlü isimlere ödülleri takdim edildi.
Acapulco Resort Otel 2 ödüle layık görülürken, otelin kurucusu merhum Ünal Çağıner unutulmadı.

Acapulco Resort Otel, “Kuzey Kıbrıs Çevre ve Doğa Dostu Oteli”’ve “KKTC Turizm Markası” dallarında ödül aldı.
Turizm Onur Ödülü’ne ise, bu yıl hayatını kaybeden Acapulco Otel kurucusu merhum Ünal Çağıner layık görüldü ve kızı Acapulco Resort Otel Direktörü Dr İçim Çağıner Kavuklu aldı.

Etiketler; #Acapulco Resort Otel #İŞAD
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