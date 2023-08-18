Mine Gürses, kızı Özlem Gürses ve oğlu Kerem Gürses’in birlikte çocukluk döneminde ve günümüzde çekilen iki fotoğrafını paylaştı “Ablası kardeşini hep kucaklar, Canlarım, ölürüm yolunuza” mesajı yazdı.
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