ABD’ye iki devlet politikasını kabul etme çağrısı

Cumhurbaşkanı Tatar: “Uluslararası toplumu ve ABD’yi Kıbrıs’ta iki devlet temelinde bir çözüm için haklarımızı ve yeni politikamızı kabul etmeye çağırıyoruz”





Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Pete Sessions ile Kıbrıs sorununun ele alındığı bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası topluma ve ABD’ye, “Kıbrıs Türk tarafının iki Devlet ve egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüye dayalı yeni politikasını tanıma” çağrısında bulundu ve bu yeni politikanın, sadece Kıbrıs'taki taraflar için değil, aynı zamanda Doğu Akdeniz bölgesinde sorunların çözümü için de uygulanabilir, adil ve sürdürülebilir bir temel oluşturacağını belirtti.

Yarım asrı aşkın süredir federal zeminde yürütülen müzakerelerin, Kıbrıs'ı bir Helen adası olarak gören Rum zihniyeti yüzünden tükendiğini belirten Tatar, Kıbrıs'ta yeni bir sayfa açmanın ve iki halkın – Kıbrıs Türkleri ve Kıbrıs Rumlarının işbirliğine dayalı ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde yan yana yaşayabilecekleri bir gelecek kurmanın zamanının geldiğini söyledi.

Kıbrıs Türk Halkı üzerinde uygulanan haksız izolasyon nedeniyle ülkemize doğrudan uçuş gerçekleştirilemediğini ve anavatan Türkiye dışında kalan ülkelerle doğrudan ticaret yapılamadığını dile getiren Tatar, Kıbrıs Türk Halkının dirençli ve çalışkan olduğunu ve tüm bu engellemelere rağmen gençlere daha iyi bir gelecek sağlama adına ekonomiyi, başta turizm, yüksek öğrenim, tarım ve inşaat sektörleri olmak üzere geliştirmeyi başardıklarını sözlerine ekledi.

“Adada bir çözüme varılmasına hazırız, ancak bu çözüm pratik, adil ve sürdürülebilir olmalıdır” diyen Tatar, “Bu amaca ulaşabilmek için varılacak anlaşmanın iki Devlet temeline dayandırılması gerekmektedir. Bunu, daha iyi bir Kıbrıs için barışın sürdürülebilmesi adına, Kıbrıslı Türkler, Kıbrıslı Rumlar, Türkiye ve Yunanistan’ın yanı sıra bölgede istikrar isteyen tüm ilgili taraflar için istemekteyiz” ifadelerini kullandı.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Pete Sessions da, geçmişte Kıbrıs Rum tarafını ziyaret ettiğini, bu kez de ülkemizi ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu ve Kıbrıs Türk tarafının yeni vizyonu ile ilgili daha fazla bilgi edinmek istediğini ifade etti.

