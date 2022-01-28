“AB Kuzey için daha aktif şekilde çalışmalı”

LTB Başkanı Harmancı Hollanda Büyükelçisi’ni kabulunde yaptığı konuşmada “AB hem vermiş olduğu sözler hem de pandemi ile oluşan koşullarla ilgili aktif şekilde çalışmalı” dedi





Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Hollanda’nın Kıbrıs Büyükelçisi Elke Merks-Schaapveld’ı kabul etti. LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre Harmancı, Büyükelçi Schaapveld’a başta Kıbrıs konusu olmak üzere toplumlar arası görüşme süreci, Lefkoşa Rum Belediyesi ile ilişkiler, belediyenin hizmetleri, uluslararası çalışmaları ve LTB’nin Avrupa Birliği kaynaklı projeleri hakkında bilgi verdi.

LTB Başkanı Harmancı görüşmede özellikle AB ve AB Komisyonu’nun 26 Nisan 2004’teki Genel İşler Konseyi’nin almış olduğu karar doğrultusunda Kıbrıslı Türklerin izolasyonunun ve ekonomik kalkınma yoluyla adanın yeniden bütünleşme misyona konsantre şekilde çalışmalar gerçekleştirmesi gerektiğini söyledi. Harmancı, pandemi ve pandemi ile oluşan koşullar göz önünde bulundurularak yapısal reform programlarının revize edilmesini, Kıbrıslı Türklere yardım programının genişletilerek üye ülkelerin yapısal fonlar ve dayanıklılık fonlarla elde ettikleri gelirlere paralel birer yardım mekanizmasının da devreye girmesi gerektiğini belirtti.

Başkan Harmancı görüşme sırasında LTB’nin büyük uğraşlar ve çalışmaları sonucunda bütçeleri garanti altına alınan 3 projeye ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Özellikle 2018’de bütçesi garanti altına alınan “Kanlıdere Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projesi”nin bütçe onaylanırken ön görüldüğü şekilde mümkün olan en iyi seçenek doğrultusunda Ledra Palas geçiş noktası aracılığıyla Kuzey-Güney Lefkoşa bisiklet hattının birleştirilmesinin önünün açılmasının gerektiğinin altını çizdi.

Yine 2018 yılında bütçesi onaylanan “Hamitköy Kanalizasyon Projesi”nin dizayn dahil olmak üzere tüm süreçleri tamamlanmasına rağmen LTB tarafından kaynaklanmayan bürokratik dar boğaza itilmesinin de kabul edilemez olduğuna vurgu yapan Başkan Harmancı, 2018 yılında bütçesi onaylanan “Yaratıcı Girişimcilik Merkezi”nin fiziki yapı kısmının elimine edilmiş olmasının da üzücü olduğunu söyledi. Bunlarla beraber Başkan Harmancı, en büyük projelerden biri olan “Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hat Projesi”nin bitme aşamasında olmasından, AB yatırımları açısından bir başarı hikayesi yarattığını belirterek AB’nin çevre, dijitalleşme ve altyapı eksikliklerin giderilmesi konusunda daha proaktif olup destek vermesi gerektiğini söyledi.