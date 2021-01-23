AB bin adet aşıyı 28 Ocak'ta veriyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Komisyonu’nda Yapısal Reform Destekten Sorumlu Genel Direktör Mario Nava ile telekonferans aracılığıyla görüştü.

Hellimin tescili ve ticareti, aşı ve Kıbrıs konusunun ele alındığı görüşmede komisyon yetkililerinin AB’nin Kıbrıs Türk tarafı için tahsis ettiği aşıların kademeli olarak teslim edilmeye devam edileceğini, bu kapsamda bin adet aşının daha 28 Ocak Perşembe günü teslim edeceğini bildirdiği açıklandı.



Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, AB Dış İlişkiler ve Güvelik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile 18 Ocak’taki telefon görüşmesinin ardından dün Avrupa Komisyonu’nda Yapısal Reform Destekten Sorumlu Genel Direktör Mario Nava ve uzman ekibiyle telekonferans aracılığı ile bir görüşme gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanı Tatar, ülkenin en önemli ihracat ürünlerinin başında gelen hellimin Avrupa Birliği nezdindeki tescili ile KKTC’den Avrupa pazarına ticareti konularını AB Komisyonu yetkilileriyle detaylı şekilde ele aldı.



Tatar, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs Türk halkına ayrılan aşıların en erken zamanda ülkeye ulaştırılması konusunu da gündeme getirdi.

Komisyon yetkilileri AB’nin Kıbrıs Türk tarafı için tahsis ettiği aşıların kademeli olarak teslim edilmeye devam edileceğini, bu kapsamda bin adet aşının daha 28 Ocak Perşembe günü teslim edeceğini bildirdi.



Cumhurbaşkanı Tatar, ayrıca, Kıbrıs Türk tarafının 5+BM gayriresmî toplantısına ilişkin vizyonunu ve iki tarafa da ait olduğu tüm taraflarca kabul edilen hidrokarbon kaynakları konusunda iş birliğine yönelik tutumu da AB yetkilileriyle paylaştı.



Cumhurbaşkanı Tatar’ın, söz konusu AB heyetini, Şubat ayının ilk yarısında adaya gerçekleştirmeyi planladıkları ziyaret çerçevesinde de kabul edeceği belirtildi.