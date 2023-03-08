8 bin depremzede ülkemizde

Türkiye’deki depremlerden etkilenerek KKTC’ye gelen depremzedelerin sayısıyla ilgili çelişkili açıklamalar yapılırken, elde ettiğimiz bilgilere göre 7 Şubat 2023-4 Mart 2023 tarihleri arasında ülkeye 7 bin 895 depremzede geldi

Türkiye’de 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenerek KKTC’ye gelen depremzedelerin sayısıyla ilgili ortaya atılan farklı rakamlar ve tartışmalar sürüyor.

Resmi kaynaklar, 1,500 depremzedenin ülkemize geldiği açıklasa da elde ettiğimiz bilgilere göre 7 Şubat 2023-4 Mart 2023 tarihleri arasında ülkeye 7 bin 895 depremzede geldi.

Ülkemizde bulunan depremzedelerin ülkeye giriş tarihlerine göre dağılımı şu şekilde:

7 Şubat’ta 20 kişi

8 Şubat’ta 153 kişi

9 Şubat’ta 375 kişi

10 Şubat’ta 616 kişi

11 Şubat’ta 398 kişi

12 Şubat’ta 641 kişi

13 Şubat’ta 650 kişi

14 Şubat’ta 733 kişi

15 Şubat’ta 680 kişi

16 Şubat’ta 316 kişi

17 Şubat’ta 595 kişi

18 Şubat’ta 227 kişi

19 Şubat’ta 358 kişi

20 Şubat’ta 306 kişi

21 Şubat’ta 180 kişi

22 Şubat’ta 224 kişi

23 Şubat’ta 190 kişi

24 Şubat’ta 192 kişi

25 Şubat’ta 89 kişi

26 Şubat’ta 133 kişi

27 Şubat’ta 106 kişi

28 Şubat’ta 46 kişi

1 Mart’ta 96 kişi

2 Mart’ta 32 kişi

3 Mart’ta 39 kişi

4 Mart’ta ise 5 kişi depremzede olarak ülkemize giriş yaptı.

OKUL ÇAĞINDA 1830 ÇOCUK GELDİ…

Resmi rakamlara göre, ülkemizde bulunan 7 bin 895 depremzedenin 3 bin 456’sı erkek, 4 bin 439’u ise kadın bireylerden oluşuyor. Ülkemize gelen depremzedelerin yaş gruplarına göre dağılımı ise şu şekilde:

0-2 yaş: 341 kişi

3-5 yaş: 373 kişi

6-10 yaş (ilkokul): 605 kişi

11-13 yaş (ortaokul): 409 kişi

14-17 yaş (lise): 788 kişi

18-30 yaş: 1640 kişi

31-45 yaş: 1542 kişi

46-64 yaş: 1183 kişi

65 yaş ve üzeri: 765 kişi

İlk, orta ve lise öğrenim çağındaki toplamda 1,802 öğrencinin ise farklı devlet okullarına yerleştirildiği biliniyor.

EN ÇOK DEPREMZEDE HATAY BÖLGESİ’NDEN…

Depremzedelerin ülkemize geldikleri illere göre dağılımı ise şu şekilde:

137 kişi Adana’dan

968 kişi Adıyaman’dan

58 kişi Diyarbakır’dan

364 kişi Gaziantep’ten

5 bin 037 kişi Hatay’dan

1,004 kişi Kahramanmaraş’tan

5 kişi Kilis’ten

196 kişi Malatya’dan

56 kişi Osmaniye’den

70 kişi ise Şanlıurfa’dan ülkemize geldi.

Rakamlara bakıldığı zaman, depremzedelerin %64’e yakınının Hatay’dan ülkemize gelen depremzedeler olduğu görülüyor.

DEPREMZEDELERİN ÇOĞUNLUĞU LEFKOŞA’DA…

Depremzedelerin ülkemizde konakladıkları ilçelere göre dağılımları ise şu şekilde:

1,256 kişi Mağusa’da

15 kişi Girne’de

620 kişi Güzelyurt’ta

226 kişi İskele’de

186 kişi Lefke’de

ve 3 bin 612 kişi ise Lefkoşa’da.

Ülkemizde konaklayan depremzedelerin %46’ya yakınının Lefkoşa’ya yerleştirildiği de rakamlara yansımış durumda.

DEPREMZEDELERE ÇEŞİTLİ YARDIMLARIN YANI SIRA PSİKOLOJİK DESTEK DE VERİLİYOR…

Ülkemizde bulunan depremzedelere yapılan yardımlar da istatistiklere şu şekilde yansımış durumda: depremzedelerin %86.74’ünün (6 bin 848 kişi) gıda yardım talebinde bulunduğu, %79.42’sinin (6 bin 270 kişi) kıyafet yardım talebinde bulunduğu, %28.22’sinin (2 bin 228 kişi) eğitim ile ilgili talepte bulunduğu ve depremzedelerin %44.50’sinin ise (3 bin 513 kişi) farklı yardım taleplerinde bulunduğu belirtildi. Öte yandan, ülkemizde bulunan 1,350 depremzedenin tedavi edildiği, 1,283 depremzedenin ise psikolojik destek talebinde bulunduğu da öğrenildi.

