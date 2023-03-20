“7’den 70’e Her Gönülde Çanakkale” yürüyüşü

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SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören 174 çocuk ve genç için Ramazan ayı boyunca sürecek bağış kampanyası başladı. Dernekten verilen bilgiye göre, SOS Çocukköyü Derneği, bugün 92 çocuk ve gence bakım; Aile Güçlendirme Programı sayesinde de 33 aileden 82 çocuğa destek veriyor. Dernek, yürüttüğü çalışmalarıyla, çocukların ve gençlerin temel ihtiyacı olan ev ortamı sıcaklığını yaşayarak mutlu ve huzurlu bir yuvada yetişmelerini amaçlıyor. -“Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayı boyunca sürecek “Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” dileğiyle başlayan kampanyaya herkes destek verebiliyor. Yapılacak bağışlar sayesinde, çocukların sevgi dolu, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olunacak. Her çocuğun mutlu bir çocukluk çağı geçirmesi için birçok farklı kanaldan bağış seçeneği bulunuyor. -Fitre Bağışları Kabul Ediliyor SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 100 TL’lik fitre bağışı yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderebiliyor. Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor. Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabiliyor. Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872 Garanti Bankası: TR520006200049300006294366 Türk Bankası: CT49121019010000000005848733 Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045 Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069 Albank: CT69152090100000018802673351 Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727 Detaylı bilgi 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabiliyor
SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören 174 çocuk ve genç için Ramazan ayı boyunca sürecek bağış kampanyası başladı. Dernekten verilen bilgiye göre, SOS Çocukköyü Derneği, bugün 92 çocuk ve gence bakım; Aile Güçlendirme Programı sayesinde de 33 aileden 82 çocuğa destek veriyor. Dernek, yürüttüğü çalışmalarıyla, çocukların ve gençlerin temel ihtiyacı olan ev ortamı sıcaklığını yaşayarak mutlu ve huzurlu bir yuvada yetişmelerini amaçlıyor. -“Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayı boyunca sürecek “Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” dileğiyle başlayan kampanyaya herkes destek verebiliyor. Yapılacak bağışlar sayesinde, çocukların sevgi dolu, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olunacak. Her çocuğun mutlu bir çocukluk çağı geçirmesi için birçok farklı kanaldan bağış seçeneği bulunuyor. -Fitre Bağışları Kabul Ediliyor SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 100 TL’lik fitre bağışı yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderebiliyor. Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor. Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabiliyor. Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872 Garanti Bankası: TR520006200049300006294366 Türk Bankası: CT49121019010000000005848733 Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045 Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069 Albank: CT69152090100000018802673351 Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727 Detaylı bilgi 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabiliyor
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“7’den 70’e Her Gönülde Çanakkale” yürüyüşü

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Çanakkale’de destan yazan kahraman Türk askerlerini anmak ve Çanakkale ruhunu yaşatmak amacıyla Ergenekon bölgesinde 7’den 70’e Her Gönülde Çanakkale” yürüyüşü düzenlendi

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“7’den 70’e Her Gönülde Çanakkale” yürüyüşü
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Çanakkale Zaferi’nin 108’inci yıl dönümünde, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü tarafından “7’den 70’e Her Gönülde Çanakkale” yürüyüş etkinliği düzenlendi.
Çanakkale’de destan yazan kahraman Türk askerlerini anmak ve Çanakkale ruhunu yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinliğe çok sayıda kişi katıldı.
Ergenekon bölgesinde bulunan Çanakkale Esirler Mağarası’na yapılan yürüyüş etkinliğinde katılımcılara, Prof. Dr. Ulvi Keser tarafından Çanakkale Savaşı’nın bilinmeyen yönleri ve savaş esnasında esir alınarak, Kıbrıs’a getirilen Türk askerlerinin hikâyeleri anlatıldı, Çanakkale Esirler Mağarası’nın keşfi ve tarihi hakkında bilgi verildi.
Çanakkale Esirler Mağarası, 1916-1920 sürecinde Çanakkale’de esir alınan ve İngilizler tarafından Kıbrıs adasına getirilerek, Gazimağusa’da bulunan Karakol isimli bölgede açılan esir kampında tutulan Türk savaş esirlerinin, Kıbrıs Türklerinin de yardımıyla kamptan kaçtıktan sonra saklandıkları Beşparmak Dağları’ndaki gizli yer olarak biliniyor.
Bu mağarada 3-5 günden 3-5 aya kadar değişen sürelerde saklanan esir grupları daha sonra Akatu (Tatlısu) Boğazı vasıtasıyla Girne sahillerine geçerek, Anadolu’ya gittiler.
Prof. Dr. Ulvi Keser’in verdiği bilgilere göre, esirlerin bu mağarada saklanmalarına ağırlıklı olarak Gönendere, Ergenekon ve Kalavaç köylerinde yaşayan Kıbrıs Türkleri yardımcı oldu.
Mağara, stratejik pozisyonu nedeniyle neredeyse bütün Mesarya Ovasını ve Karpaz Yarımadası’nı kuşbakışı görebilen bir noktada bulunuyor ve doğal özelliği nedeniyle ancak mağaranın ağzına gelindikten sonra fark edilebiliyor.
 
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