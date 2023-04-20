banner913
banner932
Yeniboğaziçi, Süper Lig kapısını araladı
Yeniboğaziçi, Süper Lig kapısını araladı
31 0
Bir zamanlar Kıbrıs'ın bayramları
Bir zamanlar Kıbrıs'ın bayramları
27 0
 
Döviz rekora doymuyor
Döviz rekora doymuyor
27 0
Koopspor ve Savoy Marmara galip
Koopspor ve Savoy Marmara galip
22 0
Yargıdan 'hukuk' vurgusu
Yargıdan 'hukuk' vurgusu
23 0
Çocuklar, Riverside Otel’de doyasıya eğlenecek
Çocuklar, Riverside Otel’de doyasıya eğlenecek
19 0
Lefkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar Dairelerinde yarın uyarı grevi yapılacak
Lefkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar Dairelerinde yarın uyarı grevi yapılacak
17 0
banner915

700 depremzedeye iftar

banner476

Özgür İş İnsanları Derneği ile LTB işbirliğinde Ada'ya gelen afetzedeler için iftar düzenlendi

banner825
700 depremzedeye iftar
banner931
Özgür İş İnsanları Derneği ile Lefkoşa Türk Belediyesi işbirliğinde, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ada'ya gelen afetzedeler için iftar düzenledi.
Lefkoşa Belediye Pazarı'nda gerçekleştirilen iftar programına KKTC'de yaşayan 700 kadar depremzede katıldı.
Açık alanda verilen iftarın ardından depremlerde yaşamını yitirenler için dua edildi.
Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, deprem felaketinin anavatan Türkiye'nin yanı sıra KKTC'yi de derinden etkilediğini belirterek, yaşanan afetle birlikte oluşan yaraların hep beraber sarıldığını söyledi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.