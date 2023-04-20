700 depremzedeye iftar

Özgür İş İnsanları Derneği ile Lefkoşa Türk Belediyesi işbirliğinde, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ada'ya gelen afetzedeler için iftar düzenledi.
Lefkoşa Belediye Pazarı'nda gerçekleştirilen iftar programına KKTC'de yaşayan 700 kadar depremzede katıldı.
Açık alanda verilen iftarın ardından depremlerde yaşamını yitirenler için dua edildi.
Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, deprem felaketinin anavatan Türkiye'nin yanı sıra KKTC'yi de derinden etkilediğini belirterek, yaşanan afetle birlikte oluşan yaraların hep beraber sarıldığını söyledi.
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