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660 engelli iş bekliyor

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17 yıldır kamuda tek bir engelli istihdam edilmedi. 660 engelli iş ve aş bekliyor

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660 engelli iş bekliyor
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Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlik programını aktardı; engellilerin sıkıntılarına dikkat çekti.
Engelliler Federasyonu, yıllardır verdikleri mücadeleye rağmen ne engelli istihdamı, ne de nakdi yardım konusunda istedikleri noktaya ulaşabildiklerini kaydetti. İnsanca yaşam noktasında Avrupa standartlarının çok altında olduklarını belirten Federasyon, ulaşım, dolaşım ve erişimde KKTC’nin sınıfta kaldığı vurgusunu yaptı.
660 engellinin iş ve aş beklediğini, 2006 yılından beri kamuda tek bir engellinin istihdam edilmemesinin KKTC’li yöneticilerinin “acizliği” ve “ayıbı” olduğunu belirten Yücetürk, “Sosyal devlet anlayışından uzak bir şekilde engellilere reva görülen nakdi yardımlar günümüz koşullarına  göre yeniden düzenlenmelidir” dedi.
KKTC’de yaşayan engellilerin bugüne kadar üvey evlat muamelesi gördüğünü, bir engellinin sağlık kurumuna girip rapor almasının bile büyük bir işkence olduğunu dile getiren Yücetürk, 2014 yılında temeli atılan ve 8 yılda tamamlanan Engelsiz Yaşam Evi’nin hala hizmete açılamamasını ve yatak kapasitesinin düşürülmesini de  eleştirdi.
 
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