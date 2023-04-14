banner913
banner932
Başbakan Üstel: Teknecik’te üretim 30MW’tan 90MW’a çıkarıldı
Başbakan Üstel: Teknecik’te üretim 30MW’tan 90MW’a çıkarıldı
3 0
Bu acı hiç bitmeyecek
Bu acı hiç bitmeyecek
34 0
 
Kıb-Tek çalışanı, sabotajdan tutuklandı
Kıb-Tek çalışanı, sabotajdan tutuklandı
35 0
Seyrüseferi olmayan araçlar trafikten men edilecek
Seyrüseferi olmayan araçlar trafikten men edilecek
13 0
Temiz enerji çağına giriyoruz
Temiz enerji çağına giriyoruz
10 0
İtalya, 2 binden fazla göçmeni denizden kurtardı
İtalya, 2 binden fazla göçmeni denizden kurtardı
12 0
Dr. Küçük ve HALKIN SESİ Çalıştayı yapılıyor
Dr. Küçük ve HALKIN SESİ Çalıştayı yapılıyor
22 0
banner915

66 yaşındaki Songül Özkurşun, oteldeki iş kazasında yaralandı

banner476

Girne’de bir otelde meydana gelen iş kazasında 66 yaşındaki otel çalışanı Songül Özkurşun’un yaralandığı bildirildi.

banner825
66 yaşındaki Songül Özkurşun, oteldeki iş kazasında yaralandı
banner931
Girne’de bir otelde meydana gelen iş kazasında 66 yaşındaki otel çalışanı Songül Özkurşun’un yaralandığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, iş kazası dün öğle saatlerinde Çatalköy’deki bir otelde meydana geldi.
N.B.(E-27) yönetiminde bulunan, insan ve yük taşımak için kullanılan ve “Buggy” diye adlandırılan araçla otelde içinde seyrederken, kuzeye istikametine doğru yürüyen Songül Özkurşun’a (K-66) çarptı. Otel çalışanı olan Özkurşun, kalçasında kırık teşhisiyle Girne Dr. Akçicek Hastanesi’nde müşahede altına alınırken N.B.(E-27) hakkında ise yasal işlem başlatıldı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.