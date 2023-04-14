66 yaşındaki Songül Özkurşun, oteldeki iş kazasında yaralandı

Girne’de bir otelde meydana gelen iş kazasında 66 yaşındaki otel çalışanı Songül Özkurşun’un yaralandığı bildirildi.

Girne’de bir otelde meydana gelen iş kazasında 66 yaşındaki otel çalışanı Songül Özkurşun’un yaralandığı bildirildi.



Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, iş kazası dün öğle saatlerinde Çatalköy’deki bir otelde meydana geldi.

N.B.(E-27) yönetiminde bulunan, insan ve yük taşımak için kullanılan ve “Buggy” diye adlandırılan araçla otelde içinde seyrederken, kuzeye istikametine doğru yürüyen Songül Özkurşun’a (K-66) çarptı. Otel çalışanı olan Özkurşun, kalçasında kırık teşhisiyle Girne Dr. Akçicek Hastanesi’nde müşahede altına alınırken N.B.(E-27) hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

