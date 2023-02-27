Polis göz açtırmadı, beş ilçede eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı, 61 araç trafikten men edildi

25-26 Şubat tarihlerinde, 21.00-03.00 saatleri arasında, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahaları içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

Lefkoşa’da; yapılan denetimler kapsamında, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi; ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklanırken, izin kurallarını uymadıkları tespit edilen 5 gece kulübü işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Kumarhanelerde yapılan denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 32 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucu, toplam 800 araç sürücüsü kontrol edildi ve 6’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 3’ü sürüş ehliyetsiz, 43’ü belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 332 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 22 sürücünün aracı ise trafikten men edildi.

Gazimağusa’da; kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 7 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucu, toplam 1225 araç sürücüsü kontrol edildi ve 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 2’si sürüş ehliyetsiz 19’ü belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 190 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 5 sürücünün aracı ise trafikten men edildi.

Girne’de; yapılan denetimlerde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklanırken, kontrol maksatlı durdurulan iki ayrı araçta, 2 adet kanunsuz bıçak ve 3 adet muhtelif markalarda canlı av fişeği bulunarak emare olarak alındı ve iki kişi tutuklandı. Kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 69 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin denetimleri sonucu, toplam 1808 araç sürücüsü kontrol edildi ve 10’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 3’ü sürüş ehliyetsiz, 83’ü belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 452 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 29 sürücünün aracı ise trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta; trafik ekiplerinin denetimleri sonucu, toplam 830 araç sürücüsü kontrol edildi ve 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 1’i sürüş ehliyetsiz, 66’sı belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 277 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 2 sürücünün aracı ise trafikten men edildi ve 1 sürücü de tutuklandı.

İskele’de ise kumarhanelerde yapılan denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 3 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucu, toplam 390 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 35’i belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 84 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 3 sürücünün aracı ise trafikten men edildi.

