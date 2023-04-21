6 günde 500 uçak

KKTC Havalimanı, Bayram haftası süresince 6 günde toplam 500 uçağa hizmet verecek

KKTC Havalimanı, Ramazan Bayramı’nda yolcu trafiğine hazır.

Havalimanı, Ramazan Bayramı haftası süresince 6 günde toplam 500 uçağa hizmet verecek.

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik yaptığı açıklamada, bayramda Havalimanı’nı kullanacak yolcuların rahat giriş ve çıkış yapabilmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını kaydetti.

Özçelik, Havalimanı’na bayram boyunca 500 uçağın inip kalkacağını ifade ederek, havalimanındaki yoğunluğun bugünden başlayıp, bayramın üçüncü gününe denk süreceğini belirtti.

Bayram arifesi olan dün sefer sayısının 101 olduğunu ifade eden Serhat Özçelik, bayramın ilk günü olacak bugün ise 84 uçak seferinin yaşanacağını kaydetti. Özçelik, 22 Nisan’da ise Havalimanı’na 69 iniş ve kalkış yaşanacağını ifade etti.

23 Nisan Pazar günü ise Havalimanı’na 90, 24 Nisan Pazartesi havalimanına 85, 25 Nisan Salı günü ise Havalimanı’na toplam 71 uçağın gelip gideceğini ifade etti.

