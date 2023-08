6 ayda 2.4 milyon giriş yapıldı

Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasındaki kara kapılarında trafik ciddi oranda arttı. Altı aylık sürede kara kapılarından ülkeye her gün en az 20 bin kişi giriyor

Kuzey Kıbrıs’a 2023 yılının altı aylık döneminde kara kapılarını kullanarak gelenlerin sayısı (KKTC uyruklular hariç) bir önceki yılın aynı dönemine göre %18.86 oranında artarak, 2 milyon 042 bin 920 kişiden, 2 milyon 428 bin 213 kişiye ulaştı. Girişlere 1 milyon 199 bin 527 düzeyindeki KKTC uyruklular da dâhil edilince rakam 3 milyon 627 bin 750 kişiye ulaşıyor.Söz konusu rakam, altı aylık sürede kara kapılarından ülkeye her gün en az 20 bin 042 kişinin girdiğine işaret ediyor.Türk Lirası’nın yabancı para birimleri karşısında aşırı değer kaybı nedeniyle Güney Kıbrıs’a göre ucuzluk cenneti haline gelen Kuzey Kıbrıs’a giriş yapan Kıbrıslı Rum sayısı %11.06 artışla 1 milyon 441 bin 621’i buldu. 2022’nin aynı döneminde giriş yapan Rumlar 1 milyon 298 bin 017 rakamındaydı. Kıbrıslı Rumların Kuzey’e geçişleri (yıllık bazda) 2014’te 874 bin; 2015’te 944 bin; 2016’da 1 milyon 012 bin; 2017’de 1 milyon 097 bin; 2018’de 1 milyon 667 bin; 2019’da 2 milyon 435 bin; 2020’de 505 bin, 2021’de 1 milyon 023 bin kişi; 2022’de 4 milyon 672 bin düzeyinde açıklanmıştı.2023’ün ilk 6 aylık döneminde Kuzey Kıbrıs’a günde 20 bini aşkın giriş yapılması, kara kapılarında aşırı bir yoğunluğa işaret ediyor. Kıbrıslı Türk ve Rumların yanı sıra, üçüncü ülkelerden gelenlerin sayısı her geçen gün daha da artarken, kapılardaki aşırı yoğunluk yeni kapıların açılmasını gündemde tutmaya devam ediyor. Ancak, iki tarafın yetkilileri yeni kapı açılması girişimlerini ağırdan alıyor. Her gün, özellikle Lefkoşa ve Mağusa bölgesindeki kapılarda oluşan iki taraflı kuyruklar, sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğine işaret ediyor.