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59 yıldır kanayan yara

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Poli’de 1964’te pusuya düşürülerek öldürülen ve cesedi bir daha bulunamayan Türk Cemaat Meclisi Üyesi Cengiz Ratip’in şehit edilişinin üzerinden 59 yıl geçti. Meclisi Başkanı Töre, Cengiz Ratip’in eşini evinde ziyaret etti

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59 yıldır kanayan yara
Türk Cemaat Meclisi Üyesi ilk Şehit Milletvekili Cengiz Ratip'in, şehit edilişinin dün 59’uncu yıl dönümüydü.
Ratip’in ailesinin isteği üzeri her yıl adı verilen Meclis Kütüphanesi'nde düzenlenen anma töreni, bu yıl yapılmadı. 
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Cengiz Ratip’in eşi Hayriye Cengiz’i (Gökeri) Güzelyurt’taki evinde ziyaret etti. 
Töre, ziyarette yaptığı konuşmada, Ratip’in ailesinin 59 yıldır onu, hatıraları ile yaşattığına değinerek  Rumların bir milletvekilini ve beraberinde bir öğretmeni şehit etmesini asla unutmadıklarını söyledi.
Ailenin deprem nedeniyle Meclis’te anma etkinliği istemediğini anımsatan Töre, Cengiz Ratip’i unutmadıklarını ifade etmek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti. 
Ratip’in halkına yardım eden, iki toplum arasında çatışmalar gerçekleşmemesi için mücadele veren bir birey olduğunu vurgulayan Töre, onun şehit edilmesinin ulusal mücadelede bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.  
Töre, bu mücadeleler verilmemiş olsaydı Kıbrıs Türk halkının bugünlere kadar direnip gelemeyeceğini kaydederek bugün devlet ve cumhuriyet sahibi olduklarını belirterek, bunu yapılan direniş sonrasında Mutlu Barış Harekatı'na borçlu olduklarına değindi. 
Merhum Milletvekili Cengiz Ratip’in eşi Hayriye Cengiz (Gökeri) de konuşmasında Cengiz Ratip’in evlatlarını düşünen, toplumu için çalışan bir kişi olduğunu söyledi. Ratip’in milletvekili maaşından bir ekmek parası dahi ayırmadan ihtiyacı olan kişilere verdiğini ifade eden Hayriye Cengiz, merhum eşinin yardımsever bir kişi olduğunu belirtti. 
Cengiz Ratip’in oğlu Birtan Gökeri de Cengiz Ratip’in yaptığı hizmetlerle o dönem ki koşullarda Kıbrıs Türk insanına büyük katkılar sağladığına değindi.
CENGİZ RATİP KİMDİR? 
1931 Karaağaç doğumlu olan ve 1961’de Türk Cemaat Meclisi üyesi seçilen Ratip, 1964’te, Erenköy’deki mücahitlerin, esir düşen komutanlarını kurtarmak amacıyla rehin aldıkları iki otobüs sivil Rum'un serbest bırakılmasına aracılık etmiş ve ancak iki gün sonra Rumların Türk evlerini yıktığı haberi üzerine gittiği Poli çarşısında, diğer bir varoluş mücadelesi kahramanı öğretmen Turgut Sıtkı’yla birlikte vurularak katledilmişti.
Ratip ile Turgut’un cenazeleri o günden beri kayıp.
 
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