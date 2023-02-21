52 bin öğrenci ders başı yaptı

Şubat tatili bitti, ders zili dün çaldı, 52 bin öğrenci ve 6 bin öğretmen ders başı yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve orta dereceli devlet ve özel okullarda ikinci dönem dün başladı. 2022-2023 Öğretim Yılı ikinci döneminde yaklaşık 52 bin öğrenci ve 6 bin öğretmen ders başı yaptı.

Deprem felaketinden dolayı 16 Şubat olan okulların açılış tarihi Bakanlar Kurulu kararıyla 20 Şubat’a ertelenmişti.

Öğretim yılının ilk dönemi tüm okullarda 31 Ocak’ta karnelerin dağıtılmasıyla tamamlanmıştı. İkinci dönemin ilköğretimde 16 Haziran’da, ortaöğretimde ise 8 Haziran’da tamamlanmasıyla öğrencilerle öğretmenlerin üç aylık yaz tatili başlayacak.

