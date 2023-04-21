51 kişiye daha vatandaşlık

Hükümet, 51 kişiye daha KKTC yurttaşlığı verdi. Böylece Üstel Hükümeti, döneminde verilen vatandaşlık sayısı 393’e yükseldi

UBP – YDP – DP Hükümeti, 51 kişiye daha KKTC yurttaşlığı verdi.

Yurttaşlık hakkı verilen isimler, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda, Üstel Hükümeti, göreve geldiği günden itibaren toplamda 393 kişi Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlık vermiş oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından verilen ya da evlilik yoluyla alınan yurttaşlıklara ilişkin İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, 6 Ocak tarihinde yaptığı açıklamasında 3 bin 150 kişiye yurttaşlık verdiklerini söylemişti.

