banner913
banner932
Yeniboğaziçi, Süper Lig kapısını araladı
Yeniboğaziçi, Süper Lig kapısını araladı
31 0
Bir zamanlar Kıbrıs'ın bayramları
Bir zamanlar Kıbrıs'ın bayramları
27 0
 
Döviz rekora doymuyor
Döviz rekora doymuyor
27 0
Koopspor ve Savoy Marmara galip
Koopspor ve Savoy Marmara galip
22 0
Yargıdan 'hukuk' vurgusu
Yargıdan 'hukuk' vurgusu
23 0
Çocuklar, Riverside Otel’de doyasıya eğlenecek
Çocuklar, Riverside Otel’de doyasıya eğlenecek
19 0
Lefkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar Dairelerinde yarın uyarı grevi yapılacak
Lefkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar Dairelerinde yarın uyarı grevi yapılacak
17 0
banner915

51 kişiye daha vatandaşlık

banner476

Hükümet, 51 kişiye daha KKTC yurttaşlığı verdi. Böylece Üstel Hükümeti, döneminde verilen vatandaşlık sayısı 393’e yükseldi

banner825
51 kişiye daha vatandaşlık
banner931
UBP – YDP – DP Hükümeti, 51 kişiye daha KKTC yurttaşlığı verdi.
Yurttaşlık hakkı verilen isimler, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Bu kapsamda, Üstel Hükümeti, göreve geldiği günden itibaren toplamda 393 kişi Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlık vermiş oldu.
İçişleri Bakanlığı tarafından verilen ya da evlilik yoluyla alınan yurttaşlıklara ilişkin İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, 6 Ocak tarihinde yaptığı açıklamasında 3 bin 150 kişiye yurttaşlık verdiklerini söylemişti.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.