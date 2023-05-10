500 bin TL’lik büyük ikramiye talihlisi çekini aldı

Devlet Piyangosu'nun 8 Mayıs çekilişi talihlisi 500 bin TL’lik büyük ikramiyesini teslim aldı

Devlet Piyangosu'nun 8 Mayıs tarihli çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan Gönyeli sakinlerinden Selda Ruhi, 500 bin TL’lik ikramiyesini bugün teslim aldı.

Büyük ikramiye, Girne bayisi Mehmet Bağseven tarafından satılan "26676" numaralı bilete isabet etmişti.

Açıklamada, Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere de ulaşılabileceği belirtilirken, vatandaşları biletlerini resmi siteden kontrol etmeden atmaması istendi.

