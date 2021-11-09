5 ilçede 140 ayrı konut projesi var

KKTC’de emlak pazarına sunulacak yüzlerce yeni konut için inşaat firmalarının projeleri sürüyor. 46 firma tarafından sürdürülen projelerin 88’i tamamlandı, 52’sinde çalışmalara devam ediliyor

Kuzey Kıbrıs’ta 2021’de tamamlanan veya yapım süreci devam eden 140 ayrı projede yüzlerce ev ve apartman dairesi yeni sahiplerini bekliyor. Projeler 45 inşaat firması tarafından sürdürülüyor.

Ülkede faaliyet gösteren emlak sitelerinden derlediğimiz bilgilere göre, sürdürülen projelerin 88’i tamamlandı. 52’sinde çalışmalara devam ediliyor.

2021’DE 7, 2022’DE 27 PROJE TAMAMLANACAK

İnşaat firmalarının halen devam eden 52 projesinden 7’sinin 2021 yılı içerisinde tamamlanması bekleniyor. Geriye kalan projelerden 28 tanesinin 2022 yılında, 14 tanesinin 2023 yılında ve 3 tanesinin de 2024 yılında tamamlanması planlanıyor.

Devam eden ve yapımı tamamlanan projelerin 53’ü Girne bölgesinde, 31’i İskele bölgesinde, 27’si Mağusa bölgesinde, 28’i Lefkoşa bölgesinde, 1’i ise Güzelyurt bölgesinde yer alıyor.

GİRNE PROJE ZENGİNİ İLÇE

Yaptığımız araştırmalara göre inşa süreci eden veya yapımı tamamlanan ancak, konutların satışı süren projelerin 53’ü Girne ilçesi sınırları içerisinde. Girne bölgesinde 38 proje tamamlanırken, 2021’de 3 projenin, 2022’de 7 projenin, 2023’te 3 projenin ve 2024’te de 2 projenin tamamlanması planlanıyor.

Son dönemde İskele bölgesinde projelerin çok yoğunlaştığı da dikkati çekerken, Lefkoşa üçüncü, Mağusa da dördüncü sıraya indi.

29 BİN STERLİNE DE 1 MİLYON STERLİNE DE VAR

Beş ilçede “Projeden satılık evlerde” en ucuz konut 29 bin sterlinle İskele’de, en pahalı konut ise Girne Alagadi bölgesinde 1 milyon sterlinle.

Yaptığımız fiyat analizine göre Girne’de fiyatlar 45 bin-1 milyon sterlin aralığında, İskele’de 29 bin-602 bin sterlin aralığında, Mağusa’da 28 bin-210 bin sterlin aralığında, Lefkoşa’da 45 bin-167 bin sterlin aralığında, Güzelyurt’ta ise 47 bin-54 bin sterlin aralığında yer alıyor.



