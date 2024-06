Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği: “Bu yıl katı atık çöp sorununu gündeme taşımayı görev bildik”

Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği, her yıl farklı temalarla kutlanan Dünya Çevre Günü vesilesiyle bu yıl katı atık çöp sorununu gündeme taşımayı görev bildiğini kaydederek “Gerek Lefke’de gerekse adanın her yanında çıkan çöp yangınlarının zararlarıyla ilgili bu yıl farkındalık yaratmak için uğraş verilecektir” dedi.

Dernek Başkanı Tamer Dayıoğlu “5 Haziran Dünya Çevre Günü” nedeniyle mesaj yayımlayarak, “Dünya Çevre Günü, çevrenin korunmasının yalnızca hükümetlerin veya belediyelerin sorumluluğunda olmadığını, her bireyin kendi çevresine karşı sorumlu olduğunu hatırlatır” ifadesini kullandı.

Dünya Çevre Günü’nün dünyadaki herkesin çevreye olan etkisini azaltmak için ne yapabileceğini düşünmesi ve eyleme geçmesi için bir fırsat olduğunu belirten Dayıoğlu, Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği’nin olarak bu yıl çevre sorunlarına dikkat çekmek için etkinlikler düzenlemeye karar verdiğini kaydetti.

Dayıoğlu, politikacıları, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, ilgili paydaşlar ve bireyleri çevre konusunda adımlar atmaya teşvik etmek amacıyla her yıl farklı bir konu başlığıyla çeşitli etkinlikler düzenleneceğini de belirtti.