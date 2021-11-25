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“5 binden fazla işyeri kapandı”

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Esnaf Zanaatkârlar Odası, tüm işlemlerin TL’den yapılması ya da Sterlin, Euro gibi bir para birimine geçilmesini istedi

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“5 binden fazla işyeri kapandı”
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Kıbrıs Türk Esnaf Zanaatkârlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, döviz artışının bir süredir devam ettiğine işaret ederek, mevcut durumun esnaf ve zanaatkârı iflasa doğru götürdüğünü söyledi.
Esnaf ve zanaatkârın giderlerinin döviz, gelirlerin Türk Lirası üzerinden olduğunu belirten Kanber, dövizin etkisinin ortadan kaldırılması için ya tüm işlemlerin Türk Lirası üzerinden yapılması ya da Sterlin, Euro gibi bir para birimine geçilmesi gerektiğini ifade etti.
Bir diğer çözümün de hayat pahalılığı ölçüsünde kuru sabitlemek olduğunu anlatan Kanber, “Şu an 5 binden fazla işyeri kapalı, önümüzdeki süreçte daha ne kadarının kapanacağını bilemiyorum” dedi.
 
 
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