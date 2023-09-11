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5 bin yıllık tarihi kültürel miras, yeniden ortaya çıktı

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Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu, 10 ülkeden 70 sanatçı ve akademisyenin katılımıyla başladı

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5 bin yıllık tarihi kültürel miras, yeniden ortaya çıktı
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Çatalköy –Esentepe Belediyesi’nin bu yıl 5’incisini düzenlediği, 10 ülkeden 70 sanatçı ve akademisyenin yer aldığı Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu önceki gün başladı.
Sempozyumun, Vounous Nekropolünde yapılan açılış töreninde konuşan 
Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu Başkanı, araştırmacı Rauf Ersenal, amaçlarının yurt dışına kaçırılan eserlerin replikalarına hayat vermek ve 5 bin yıl önce var olan bu medeniyeti yaşatmak olduğunu vurguladı.
Çatalköy Esentepe Belediyesi Asbaşkanı Başak Tümkan da, bu yıl sempozyuma Kuzey Kıbrıs dahil, 10 ülkeden 70 sanatçı ve akademisyenin katıldığını belirterek, bir ülkenin tarihi, kültürel mirasının yaşatılmasının merkezi ve yerel yönetimlerin en başta gelen görevlerinden olduğunu söyledi.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, bir ülkenin, milletin kimliğinin kaybolmaması için, gençlerin tarihleri ve kültürel miraslarına sahip çıkmayı öğrenmesi gerektiğini vurguladı.
Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ise, ülkenin 5 bin yıllık geçmişe sahip Vounous’un, Çatalköy Esentepe Belediyesi, Rauf Ersenal ve ekibinin çalışmalarıyla yeniden gün yüzüne çıkarıldığını belirterek, ülkenin tarihi, kültürel, doğal zenginliklerinin yaşatılmasının önemine vurgu yaptı.
Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman da, gerçek yurtseverliğin, bir yurdun topraklarından, tarih boyunca geçen tüm medeniyetlere tüm kültürlere, tüm değer ve zenginliklere sahip çıkmak, özümsemek ve benimsemek olduğunu kaydetti.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, 5 bin yıllık tarihi kültürel mirasın, Vounous Pişmiş Toprak Sempozumu'yla yeniden ortaya çıktığını belirtti.
Kıbrıs adasının, doğal güzellikleri, geçmişi tarihi ve kültürel varlıklarıyla büyük bir zenginliğe sahip olduğunu vurgulayan Tatar, “Kıbrıs Türk halkı olarak KKTC’ye sahip çıkarken, ülkenin geçmişi tarihi güzellikleri, arkeolojik zenginliklerini en iyi şekilde değerlendirerek katkıda bulunmaya çalışıyoruz “dedi.
KKTC’nin tarihi kültürel zenginlikleri doğal güzellikleriyle Akdeniz’in en müreffeh devletlerinden biri olmaya aday olduğunu kaydeden Tatar, ülkenin bu değerlerinin, turizme kazandırılmasının, ülkenin zenginliğine zenginlik katacağını vurguladı.
5’inci Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu 16 Eylül akşamı sona erecek.
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