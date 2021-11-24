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5 bin 145 yeni vatandaş

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İçişleri Bakanı Evren, vatandaşlıkların toplam 5 bin 145 civarında olduğunu söyleyerek, vatandaşlık konusunda kendilerinin de hassas davrandığını belirtti

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5 bin 145 yeni vatandaş
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Mecliste İçişleri Bakanlığı Bütçesi görüşmelerinde ‘yurttaşlık’ gündem oldu. Objektif bir yurttaşlık politikasına ihtiyaç olduğunu söyleyen CTP Milletvekili Doğuş Derya, İçişleri Bakanı Kutlu Evren’e göreve geldiği günden itibaren kaç kişiye yurttaşlık verdiğini sordu.
İçişleri Bakanı Evren de oturduğu yerden sayının 5 bin civarında olduğunu belirtti.
İçişleri Bakanı Kutlu Evren, kendilerinin de hassas olduğu vatandaşlıkların toplam 5 bin 145 civarında olduğunu belirtti.
Cumhuriyet Meclisi’nde görüşülen 546 milyon 713 bin TL’lik İçişleri Bakanlığı bütçesi oy çokluğuyla geçti. İçişleri Bakanı Evren, oylamadan önce yaptığı konuşmada yöneltilen eleştirileri ve soruları yanıtladı.
Konuşmalarda dile getirilen yorum, düşünce ve eleştirileri saygıyla dinlediğini kaydeden Evren, yurttaşlık işlemlerine, bırakılan yerden ve aynı yöntemle devam edildiğini, farklı bir işlem yapılmadığını dile getirdi. Evren, yurttaş hak kazanların yurttaş yapıldığına işaret etti.
Milletvekillerinin bilgi istemesi halinde her türlü bilginin verilebileceğini söyleyen Evren, eş ve evlilikten olanların yanı sıra onların çocuklarının vatandaş yapıldığını belirtti. Evren, yapılan vatandaşların sadece yüzde 3’ünün istisnai vatandaş olduğunu kaydetti. Vatandaşlıkların toplam 5 bin 145 civarında olduğunu söyleyen Evren, vatandaşlık konusunda kendileri de hassas davrandığını belirtti. Yurttaşlık Yasası’nın tekrardan gözden geçirilmesi konusunda herhangi bir sorunları olmadığını söyleyen Evren, bu konuyu konuşmaktansa da icraata geçileceğini kaydetti.
 
 
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