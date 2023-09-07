46. Dönem Mesleki Yedek Subay ve Çavuş Celbi ant içti

46. Dönem Mesleki Yedek Subay ve Çavuş celbi Gazimağusa’daki Gülseren Kışlasında ant içti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun de izlediği yemin töreni, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi, sancağın tanıtılması ve yeminin icrası ile başladı. Celp adına dönem birincileri Asteğmen Can Karaoğlan’ın konuşması, Çavuş Yasin Akçay’ın şiirinin ardından, yaş kütüklerine dönem plaketleri çakıldı, eğitim ve atışlarda başarı göstererek dereceye girenlere ödülleri verildi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutan Vekili Tuğgeneral Kadir Bayraklı ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmalarının ardından, Mücahitler Marşı’nın okunması ve resmi geçitle tören sona erdi.



Karaoğlan



Dönem adına konuşma yapan Atğm. Can Karaoğlan, vatani görevin kutsal bir görev olduğunu belirterek, vatanın birlik ve bütünlüğünü sağlamak adına ecdadın bıraktığı kutsal emaneti devralmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Karaoğlan, verilen görevleri tereddütsüz yerine getirerek KKTC’nin bağımsızlığı ve egemenliğinin yılmaz bekçileri olacaklarını ifade etti.



Bayraklı



GKK Komutan vekili Tuğg. Kadir Bayraklı da konuşmasında yemin töreninin göreve hazır olmanın, kanun, nizam, örf ve adetlere, “ölürsem şehit, kalırsam gazi” anlayışına bağlılığın sözlü ifadesi olduğunun altını çizdi.

Bayraklı, yeni dönem askerlerin, atalarının başlattığı mücadeleyi devam ettireceğine olan inancını da dile getirdi ve ailelerin kışlalara teslim ettiği evlatlarını fikren ve bedenen daha gelişmiş bir şekilde geri alacaklarını ifade etti.



Tatar



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada yemin eden askerlerin, canları pahasına mücadele vererek vatan savunmasında şehit düşmüşlerin evlatları ve torunları olduğunu, TMT’den GKK’ya uzanan kutsal bir görevi ifa ettiklerini vurguladı.

Tatar, asker kışlasında edinilen askeri disiplin ve uyulması gerekli kuralların gelecekte ülkede belli mevkilere gelecek kişilerin hayatlarında önemli bir tecrübe olacağının altını çizdi ve askerlerin yetişmesinde katkısı bulunan başta aileleri olmak üzere, komutanlarına ve diğer askeri personele teşekkür etti ve başarı dileğinde bulundu.

Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa bunun bir parçasının da KKTC olacağının altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin yaşatılması adına vatani görev sonrası alınacak tüm görevlerde, askerlikte kazanılan disiplin ve başarıların önemli bir katkı olacağını sözlerine ekledi.

