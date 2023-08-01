437 gündür kaçak yaşıyordu!

Güzelyurt’ta polis ekiplerinin dün gerçekleştirdiği denetimlerde yabancı uyruklu bir kişinin 437 gündür ülkede kaçak yaşadığı tespit edildi

Güzelyurt’ta polis ekiplerinin dün gerçekleştirdiği denetimlerde yabancı uyruklu bir kişinin 437 gündür ülkede kaçak yaşadığı tespit edildi





Güzelyurt’ta polis ekiplerinin dün gerçekleştirdiği denetimler sırasında ülkede 437 gündür kaçak olduğu tespit edilen isminin baş harfleri J.M.K., mahkeme

Güzelyurt’ta polis ekiplerinin dün gerçekleştirdiği denetimler sırasında ülkede 437 gündür kaçak olduğu tespit edilen isminin baş harfleri J.M.K., mahkeme huzuruna çıkarıldı ve 15 günü geçmeyecek süreyle Merkezi Cezaevi’ne yollandı.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde görüşülen teminat duruşmasında yeminli şehadet veren Polis Memuru Safinaz İşkey, zanlı J.M.K.’nin “KKTC’de izinsiz ikamet etmek” suçundan methaldar olduğunu söyledi.

İşkey, 31 Temmuz 2023 tarihinde, Güzelyurt Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından asayiş denetimi yapıldığını belirterek, Ecevit Caddesi üzerinde yapılan kimlik kontrolünde zanlının toplam 437 gün yetkili makamdan izinsiz KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini ve suçüstü hali gereği tutuklandığını kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını dile getiren İşkey, zanlının KKTC’de herhangi bir yasal bağının bulunmaması nedeniyle davaları görüşülünceye dek Merkezi Cezaevi’nde bekletilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şehadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur, zanlının 15 günü geçmeyecek bir süreyle Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.