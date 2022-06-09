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“4 bin kişi ehliyet sınavı bekliyor”

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Şoför okulları, “sürüş ehliyetleri sınav sisteminde yasa dışı uygulamalar yapıldığı” gerekçesiyle Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem yaptı. Eylemciler, sınav müracaatında bulunan 4000’den fazla vatandaşın sınav tarihi beklediğini, 200’den fazla vatandaşın ise haksız yere sınavının iptal edildiğini vurguladı

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“4 bin kişi ehliyet sınavı bekliyor”

 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önü dün Bağımsız Şoför Okulları ve Sürücü Kursları Birliği'nin uyarı eylemine sahne oldu.
Birlik, “sürüş ehliyetleri sınav sisteminde yasa dışı uygulamalar yapıldığı” iddiasında... Sınav müracaatında bulunan 4000’den fazla vatandaşın sınav tarihi beklediği, 200’den fazla vatandaşın ise haksız yere sınavının iptal edildiği ileri sürülüyor. Birlik konuyla ilgili dava dosyalarını da hazırladı.
Bağımsız Şoför Okulları ve Sürücü Kursları Birliği, “sürüş ehliyetleri sınav sisteminde yasa dışı uygulamalar yapıldığı” gerekçesiyle Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde uyarı eylemi yaptı.
Bakanlık önüne araçlarıyla gelen şoför okulları, sınav müracaatında bulunan 4000’den fazla vatandaşın sınav tarihi beklediğini, 200’den fazla vatandaşın ise haksız yere sınavının iptal edildiğini öne sürerek, ilgili dava dosyalarını hazırladıklarını belirtti.
İyi İdare Yasası’nın 15’inci maddesinin 3’üncü fıkrasına göre yapılan müracaatlara 30 gün içerisinde yazılı bir cevap verilmesi gerektiğini belirten Birlik temsilcileri, 8 Nisan tarihinde yaptıkları müracaatlar için henüz bir yanıt alamadıklarını, çalışma ve öğrenci izni ile ülkede bulunanların izin sürelerinin dolduğunu ile sürdü.
Birlik temsilcileri, ilgili tüzük gereğince sınavdan üç gün öncesine kadar sınava giremeyeceğini bildiren kişilerin sınavlarını ücretsiz erteleme hakkı olduğunu hatırlatarak, son zamanlarda “sağlık raporu” sunulmuş olmasına rağmen, bu hakkın tanınmadığını, yeniden harç ödeyip müracaat edilmesinin zorunlu kılındığını savundu.
Şoför okulu işletmecileri, 4 ay önce sorunlara çözüm bulunacağı sözü aldıklarını ancak o günden itibaren sorunların daha da arttığına işaret ederek, bir an önce çözüm bulunmaması halinde vatandaşlarla birlikte daha büyük bir eylem yapacaklarını duyurdu.
 
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