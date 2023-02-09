3’üncü yardım tırı hazırlanıyor

Girne Belediyesi’nin topladığı iki tırlık yardım konvoyu yola çıkıyor, üçüncü tır da hazırlanıyor

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, iki tırlık yardım konvoyunun Türkiye’deki deprem bölgesine gitmek üzere yola çıkacağını, 3’üncü tırın da hazırlandığını açıkladı.

Şenkul, iki tırlık yardım konvoyunun hava koşullarının uygun olmasıyla Hatay’a hareket edeceğini, Girne Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Çakır’ın da desteğiyle üçüncü bir yardım tırının Adıyaman’a gönderilmek üzere hazırlandığını söyledi.

Girne Belediye Başkanlığı öncülüğünde ve Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi organizasyonunda gerçekleştirilen yardım kampanyasına, Girne Belediyesi Meclis Üyeleri ve vatandaşlar gönüllü olarak destek sağlıyor.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, acil ihtiyaç duyulan malzemelerle ilgili şunları paylaştı:

“Kış koşullarına dayanaklı çadır, hazır yemek ve kuru gıda, mont, çizme ve bot ayakkabı, çocuk bezi ve kadın peti, battaniye ve yorgan, fener, kova ve ışıklı kask, su, süt, çocuk maması.”

GAZİMAĞUSA

Öte yandan Gazimağusa Belediyesi, Mağusa Arena'da afetzedeler için yardım malzemesi topluyor.

Afetzedeler için düzenlenen yardım kampanyası çerçevesinde sabah saatleri itibariyle gıda ve çeşitli yardım malzemeleri Gazimağusa Belediyesine bağlı Mağusa Arena spor tesisinde toplanmaya başladı.

