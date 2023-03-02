396 depremzedeye tedavi

Türkiye’deki depremlerde yaralanan 396 depremzede, Lefkoşa ve Gazimağusa'daki devlet hastanelerinde tedavi desteği aldı

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan veya kronik hastalığı bulunan 396 depremzedenin, Lefkoşa ve Gazimağusa'daki devlet hastanelerinde ameliyat, doğum, enfeksiyon hastalıkları ve diğer alanlarda tedavi desteği aldıklarını söyledi.

Türkiye'den depremzedelerin büyük bir bölümünün KKTC'deki yakınlarının yanına kendi imkanlarıyla geldikten sonra hastanelere müracaat ettiklerini aktaran Altuğra, şunları kaydetti:

"Ülkemize gelen depremzede kardeşlerimize ameliyat, doğum, enfeksiyon hastalıkları ve diğer alanlarda tedavi desteği verdik. Bunun yanında tedavi alanında her ne ihtiyaçları varsa hastanelerimiz onlara yardımcı oluyor. Hastanelerimizde bugüne kadar 396 depremzede başvuruda bulundu. Bunların bir kısmı ayakta tedavi gördü, bir bölümü ise halen hastanelerde yatış verilerek tedavilerine devam edilenler. Hastanelerde yatanların durumunu yakından takip ediyoruz. Tamamının sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyebilirim."

Altuğra, KKTC'deki hastanelerde tedavi gören depremzedelere ilaç ve psikolojik desteklerin de ücretsiz sağlandığının altını çizerek, Bakanlık bünyesinde oluşturulan enfeksiyon kontrol ekibinin, Türkiye'deki deprem bölgesinden gelenlerin kaldıkları adreslere giderek taramalar gerçekleştirdiğini ifade etti.

“BİNAYI TERK EDERKEN AYAĞIM KIRILDI”

KKTC'de tedavi gören depremzede Mehmet Yakışıklı, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli deprem sırasında, ailesini ziyaret için Hatay'ın İskenderun ilçesinde olduğunu belirterek, depremde bulunduğu binayı terk ederken sol ayağının kırıldığını aktardı.

İlk etapta sevk edildiği Antakya Devlet Hastanesinin depremde yıkıldığının anlaşılmasının ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildiğini anlatan Yakışıklı, buradaki ilk müdahalenin ardından gemiyle KKTC'ye gelerek Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne müracaat ettiğini dile getirdi.

Hastanede yapılan ameliyatın ardından sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade eden Yakışıklı, kısa sürede eski sağlığına dönmeyi umut ettiğini söyledi.

