37 fidan, toprakla buluşturuldu

İskele Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu bahçesine, çocuk ve öğretmenlerin katılımıyla fidan dikimi yapıldı.
Etkinlikte, İskele Belediyesi’nin okula bağışladığı 37 adet fidan toprakla buluşturuldu. Can suyunu çocukların verdiği etkinlikte, 15 zeytin, 10 harnup ve 12 jakaranda fidanı dikildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.