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37 fidan, toprakla buluşturuldu

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İskele Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu bahçesine fidan dikimi yapıldı

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37 fidan, toprakla buluşturuldu
İskele Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu bahçesine, çocuk ve öğretmenlerin katılımıyla fidan dikimi yapıldı.
Etkinlikte, İskele Belediyesi’nin okula bağışladığı 37 adet fidan toprakla buluşturuldu. Can suyunu çocukların verdiği etkinlikte, 15 zeytin, 10 harnup ve 12 jakaranda fidanı dikildi.
 
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