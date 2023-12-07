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339 günde 41 kişiyi trafiğe kurban verdik

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Ülkede alt yapı eksikliği ve sürücülerin aşırı süratli araç kullanmaları nedeniyle trafikte can kayıpları artarak devam ediyor. 2022 yılında 21 kişi trafik kazalarında hayattan koparken, 2023 yılının aralık ayına kadar geçen sürede ise 41 kişi yollarda hayatını kaybetti

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339 günde 41 kişiyi trafiğe kurban verdik
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Karanlık yollar, dikkatsiz sürüş, sürat, denetimsizlik…  Ne yitip giden canlar, ne yapılan uyarılar, ne de sıklıkla yapılan denetimler trafik terörüne “dur” diyemiyor, trafikte can kayıpları son bulmuyor.
2022 yılında 21 kişi trafik kazalarında hayattan koparken, 2023 yılının aralık ayına kadar geçen sürede ise 41 kişi yollarda hayatını kaybetti.
Polis Genel Müdürlüğü’nün raporlarına göre, KKTC’de meydana gelen ölümlü trafik çarpışmalarının büyük çoğunluğu “aşırı sürat” ve “dikkatsizlik” sonucu yaşanıyor. Ancak uzmanlara göre; KKTC’de birçok trafik çarpışmasının ana sebebi yeterli yol güvenliğinin olmaması.
YOLLAR GÜVENSİZ
İstatistiklere göre trafik kazalarına en çok 2013 yılında kayıp vermiştik. 49 kişinin hayatını kaybettiği 2013 yılından bu yana yollarda artan ölümler büyük tepki topluyor. Araç sayısının son yıllarda katlanarak artması, toplu taşımacılığın neredeyse olmadığı KKTC’de yol güvenliğinin her geçen gün daha da sorgulanmasına neden oluyor. Ülkenin birçok bölgesinde anayolları ayıran orta refüjde halen beton bariyer yok. Yollar köstebek yuvası gibi, kasisler ya fark edilecek nitelikte değil ya da standardın da üzerinde yükseklikte. Ülkenin birçok noktasında anayolda dahi aydınlatma lambası bulunmuyor.
GÜNEY’DE 28 ÖLÜM
Öte yandan Güney Kıbrıs’ta 2021 yılında 45 kişi trafik kazalarında yaşamını yitirirken, alınan önlemler sayesinde bu rakam bu 2023’de 28’e düştü.
Peki bizim ülkemizde durum ne? Yıllara göre trafikte ölüm rakamlarımız şöyle:
- 2011: 42 kişi
- 2012: 24 kişi
- 2013: 49 kişi
- 2014: 29 kişi
- 2015: 28 kişi
- 2016: 36 kişi
- 2017: 37 kişi
- 2018: 24 kişi
- 2019: 29 kişi
- 2020: 27 kişi
- 2021: 33 kişi
- 2022: 21 kişi
- 2023: 41 kişi (04 Aralık 2023)
 
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