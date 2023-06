25 Haziran Ara Seçimlerine yönelik propaganda süreci bugün başladı

25 Haziran Pazar günü yapılacak Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimleri ile ilgili takvim işlemeye devam ediyor. Adayların dün kesinleşmesinin ardından propaganda süreci bugün başladı.

Milletvekilliği için 6’sı siyasi parti, 7’si bağımsız olmak üzere toplam 13 aday yarışıyor. YSK tarafından adaylığı reddedilen TDP’nin adayı Tacan Reynar’ın adı yasa gereği oy pusulasında yer alacak.

Adayların seçim sürecinde kullanacakları sıranın belirlenmesi için ad çekme bugün saat 14.00’te Anayasa Mahkemesi Salonu’nda yapılacak.

-YSK kesinleşen adayları açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) dün kesinleşen adayları açıkladı. Sami Özuslu (CTP), Ali Başman (UBP), Serhan Aktunç (DP), Tacan Reynar (TDP), Figen Yaman Lesinger (YDP), Umut Ersoy (Bağımsızlık Yolu) ve bağımsızlar Çetin Sadeli, Mert Taşkın, Talip Sancar, Nazım Özsever, Meriç Erülkü, Alper Özsakınç ve Abdullah Korkmazhan’ın milletvekili adaylığı kesinleşti.

-Reynar’ın ismi oy pusulasında yer alacak, seçilmesi halinde seçilmiş sayılmayacak

TDP Milletvekili adayı Tacan Reynar’ın adaylığı ise, “son 3 yıl daimi ikametgahı KKTC olmadığı” gerekçesiyle YSK tarafından reddedildi. Ancak Reynar’ın ismi kesinleşen adaylar listesinde yer aldı.

5/76 sayılı Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın 63’üncü maddesine göre, Reynar’ın ismi oy pusulasında da yer alacak fakat seçilmesi halinde seçilmiş sayılmayacak.

Yasanın ilgili maddesi şu şekilde:

“Milletvekilliği, belediye meclisi ve ihtiyar heyeti üyeliği aday listelerinin Yüksek Seçim Kuruluna veya İlçe Seçim Kuruluna verilmesinden sonra adaylıktan çekilme veya adaylığa aykırılık, seçim sonuna kadar dikkate alınmaz ve o adayın bulunduğu listede değişiklik yapılmaz.

Ancak bu gibiler, seçim sonunda, seçilmiş bulunurlarsa, çekilmeleri veya adaylığa aykırılıkları hüküm ifade eder ve yerlerine, listede sıra itibarıyla kendilerinden sonra gelenler seçilmiş olur.”

-Muhtar adayları…

25 Haziran’da yapılacak yerel ara seçimde Lefkoşa Yenicami Mahallesi Muhtarlığı için Mehmet Yumuşak, Adnan Getirmez, Mehmet Çamır ve Selim Özdemir aday olurken, YSK, kesinleşen bazı adayların sayısı, seçilmesi gereken kişi veya kişilerin sayısına eşit veya daha az olduğundan başvuranların seçilmiş olduklarını açıkladı.

Buna göre, Lefkoşa Selimiye Mahallesi İhtiyar heyeti üyeliği adayı Hasan Akkuş, Yeniboğaziçi İhtiyar heyeti üyeliği adayı Şermin Kasap, Erenköy-Karpaz Derince İhtiyar heyeti üyeliği adayı Hasan Korkmaz, Erenköy-Karpaz / Polat Paşa Mahallesi İhtiyar heyeti üyeliği adayları Nezaket Çebi ve Murat Akgün, İskele - Boğaziçi ihtiyar heyeti üyeliği adayı Nagihan İlktaç ve Lefke – Bademliköy ihtiyar heyeti üyeliği adayı Tahir Alşan seçilmiş kabul edildi.

-Ad çekme bugün yapılacak

Ara Seçimler için ad çekme bugün saat 14.00’de Anayasa Mahkemesi Salonu’nda yapılacak.

Ad çekme ile siyasal partilerin ve bağımsız adayların oy pusulasında yazılış sırası ile Bayrak Radyo ve Televizyonu’nda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın sırası, muhtarlık seçiminde de seçim çevresindeki adayların oy pusulasında yazılış sırası belirlenecek.

-Propaganda süreci

Bugün başlayan resmi propaganda sürecinde, seçime katılan siyasal partiler ile bağımsız adaylar, duvar ilanı asmakta, el ilanı ve her türlü matbua dağıtmakta serbest. Ancak oy verme gününden önceki gün saat 18.00’den sonra ilan, beyanname, genelge, açık mektup ve her çeşit propaganda niteliği taşıyan matbuanın dağıtılması, yapıştırılması, asılması ve satılması yasak.

Oy pusulası örnekleri ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından hazırlanan broşür her zaman dağıtılabilecek.

Propaganda için kullanılan duvar ilanlarıyla el ilanları ve diğer her türlü matbua üzerinde, Türk Bayrağı, KKTC Bayrağı, dini ibareler, Arap harfleri ile yazılar bulundurulması yasak.

Siyasal parti ve bağımsız milletvekili adaylarının propaganda için duvar ilanları, şehir ve kasabalarda İlçe Seçim Kurullarınca, köylerde, köy ihtiyar heyetlerince gösterilecek yerlere asılabilecek. Talep eden siyasal partilere ve bağımsız milletvekili adaylarına aynı ölçüde saha verilecek.

Muhtar adaylarına, talep etmeleri halinde ilgili İlçe Seçim Kurulu tarafından duvar ilanı asmak üzere yer tespiti yapılacak. Muhtar adaylarının duvar ilanları, masraflarını kendilerinin karşılayacağı portatif (taşınabilir) panolar üzerinde teşhir edilebilecek.

Siyasal partiler ve bağımsız adaylar, özel araçlarına ve özel taşınmaz mallarının cam, pencere ve kapılarına iç taraftan olmak koşulu ile duvar ilanları asmakta serbest.

Gösterilen yerlerden başka herhangi bir yerde ilan asılması, yapıştırılması veya teşhiri yasak.

-Seçim takvimi

YSK’nın ara seçimler için açıkladığı takvime göre, siyasal partilerin BRT’de propaganda yapmak için Yüksek Seçim Kurulu’na dilekçe vermelerinin son günü yarın.

Seçimler ile ilgili kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayımlanmasının son günü ise 10 Haziran.

Sandık seçmen listeleri 13 Haziran’da tamamlanacak. Seçmen kartlarının dağıtılmasının son günü 22 Haziran.

Seçim propagandası 24 Haziran’da sona erecek. Seçmenler, 25 Haziran’da sandık başına gidecek.