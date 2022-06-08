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“245 kilometrelik iletim hattı bu yıl tamamlanacak”

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“245 kilometrelik iletim hattı bu yıl tamamlanacak”
 
 
TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali M. Başçeri,  adalardaki su sorunlarının daima en yakın kara parçasından çözüm üretilerek sonuçlandırıldığını, bu nedenle KKTC’nin su ihtiyacının da TC’den deniz geçişi hattıyla sağlandığına vurgu yaparak, proje için 4,4 milyar TL (600 milyon Dolar) gibi bir miktarın harcandığını, DSİ’nin ayrıca, 245 kilometrelik iletim hatlarını daha 2022 yılı içerisinde tamamlayarak hizmete sunacağının altını çizdi.
Başçeri, Güzelyurt için 5,7 kilometrelik tünel inşaatının tamamlandığını, Anadolu’dan gelen suyun sırasıyla Güzelyalı, Geçitkale Barajı ve nihayetinde kulanım hatlarına verileceğini aktardı.
Başçeri ayrıca, Adanın tüm su kaynaklarının entegre şekilde nasıl yönetileceğinin belirlenmesi gerektiğini ifade ederek, bugünün iletim ve enerji maliyetleriyle suyun bölgelere ulaştırılmasının maliyetli olduğunu ve suya yeni bir fiyatlandırmanın gerekeceğini ekledi.
 
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