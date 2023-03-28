24 yıllık utanç

1999 yılında çıkan yangın sonucu küle dönen Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binası, halen atıl durumda. Tiyatro binasını küle döndüren yangının üzerinden tam 24 yıl geçmesine rağmen Devlet Tiyatroları’nı yeniden inşa etmek mümkün olmadı

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, 1999 yılında yangında kül olan ve 23 yıldır yeniden inşa edilmeyen binasına halen kavuşamadı. 2020 yılı Temmuz ayında dönemin Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından ihale edilen ve 2020 Aralık ayında dönemin Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amacoğlu tarafından temelleri atılan ve büyük heyecan yaratan Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binası 3 yıldır yarım inşaat olarak kalmış durumda.

Yıllarca âtıl durumda bırakılan Devlet Tiyatroları binası bu kez de yarım inşaat olarak kaderine terk edildi. 2021 yılında tamamlanacağı söylenen binaya ilk etabın tamamlanmasının ardından 2 yıldır tek bir çivi dahi çakılmadı.

“24 YILDIR SAHNEMİZ YOK”

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, Dünya Tiyatro Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları olarak yıllardır bir belirsizlik içerisinde sahnesiz, atölyesiz ve personelsiz boğulmamaya çalışıyoruz. Ama yaşanan tüm bu deprem felaketlerinin ve derinden hissettiğimiz yas sürecinin tam ortasında, öğrenciler çadırda eğitim görürken, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları'nın 24 senedir sahnesinin olmadığını hatırlatmaya da çekiniyoruz.”

ÇAVUŞOĞLU, GEÇTİĞİMİZ YIL ‘EN KISA SÜREDE’ DEMİŞTİ

Öte yandan 27 Mart Dünya Tiyatro Günü Dolayısıyla geçtiğimiz yıl açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Bir önceki bakanlık dönemimde yürüttüğümüz çalışmaların sonucunda hayata geçirdiğimiz proje ile yıllardır kendi sahnesinden uzak, farklı yerlerde eserlerini sergileyen Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nı yeni yuvasına kavuşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Umarım en kısa süre içerisinde yeni binalarına ve sahnelerine kavuşacaklar ve 27 Mart Dünya Tiyatro Günü daha anlamlı hale gelecektir” ifadelerini kullanmıştı.

