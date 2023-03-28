banner913
banner932
Orman yangınına neden olmanın cezası 100 asgari ücret ve 15 yıl hapis cezası…
Orman yangınına neden olmanın cezası 100 asgari ücret ve 15 yıl hapis cezası…
5 0
Bekir emin adımlarla ilerliyor
Bekir emin adımlarla ilerliyor
6 0
 
27 Mart-2 Nisan Kütüphane Haftası
27 Mart-2 Nisan Kütüphane Haftası
14 0
ABD'de hortumlar iki kentte 26 can aldı
ABD'de hortumlar iki kentte 26 can aldı
23 0
Dörtyol, nefes aldı
Dörtyol, nefes aldı
25 0
Şampiyonu ‘Finalin Finali’ belirleyecek
Şampiyonu ‘Finalin Finali’ belirleyecek
11 0
Kozanköy’de metrekareye 8 kilogram yağış düştü
Kozanköy’de metrekareye 8 kilogram yağış düştü
16 0
banner915

24 yıllık utanç

banner476

1999 yılında çıkan yangın sonucu küle dönen Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binası, halen atıl durumda. Tiyatro binasını küle döndüren yangının üzerinden tam 24 yıl geçmesine rağmen Devlet Tiyatroları’nı yeniden inşa etmek mümkün olmadı

banner825
24 yıllık utanç
banner931
Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, 1999 yılında yangında kül olan ve 23 yıldır yeniden inşa edilmeyen binasına halen kavuşamadı. 2020 yılı Temmuz ayında dönemin Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından ihale edilen ve 2020 Aralık ayında dönemin Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amacoğlu tarafından temelleri atılan ve büyük heyecan yaratan Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binası 3 yıldır yarım inşaat olarak kalmış durumda.
Yıllarca âtıl durumda bırakılan Devlet Tiyatroları binası bu kez de yarım inşaat olarak kaderine terk edildi. 2021 yılında tamamlanacağı söylenen binaya ilk etabın tamamlanmasının ardından 2 yıldır tek bir çivi dahi çakılmadı.
“24 YILDIR SAHNEMİZ YOK”
Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, Dünya Tiyatro Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:
“Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları olarak yıllardır bir belirsizlik içerisinde sahnesiz, atölyesiz ve personelsiz boğulmamaya çalışıyoruz. Ama yaşanan tüm bu deprem felaketlerinin ve derinden hissettiğimiz yas sürecinin tam ortasında, öğrenciler çadırda eğitim görürken, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları'nın 24 senedir sahnesinin olmadığını hatırlatmaya da çekiniyoruz.”
ÇAVUŞOĞLU, GEÇTİĞİMİZ YIL ‘EN KISA SÜREDE’ DEMİŞTİ
Öte yandan 27 Mart Dünya Tiyatro Günü Dolayısıyla geçtiğimiz yıl açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Bir önceki bakanlık dönemimde yürüttüğümüz çalışmaların sonucunda hayata geçirdiğimiz proje ile yıllardır kendi sahnesinden uzak, farklı yerlerde eserlerini sergileyen Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nı yeni yuvasına kavuşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Umarım en kısa süre içerisinde yeni binalarına ve sahnelerine kavuşacaklar ve 27 Mart Dünya Tiyatro Günü daha anlamlı hale gelecektir” ifadelerini kullanmıştı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.