KKTC’de 236 çocuk, aile bakımı olmadan büyüyor veya ailesini kaybetme riskiyle karşı karşıya. Bu çocukların 163’ü SOS Çocukköyü Derneği’nden bakım görüyor

KKTC’de 236 çocuk, aile bakımı olmadan büyüyor veya ailesini kaybetme riskiyle karşı karşıya. Bu çocukların 163’ü SOS Çocukköyü Derneği’nden bakım görüyorSOS Çocukköyü Derneği, çocukların dünyada ve KKTC’de birçok alanda yalnız olduğuna veya yalnızlaştırıldığına dikkat çekerek “Hiçbir çocuk yalnız kalmasın” mesajıyla yeni yıl kampanyası başlattı.SOS Çocuk Köyü’nden yapılan yazılı açıklamada, KKTC’de 236 çocuğun aile bakımı olmadan büyüdüğü veya ailesini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığı; bu çocukların 163’ünün SOS Çocukköyü Derneği’nden bakım ve destek aldığı kaydedildi ve kampanyaya yapılacak bağışlar sayesinde çocuklarla gençlerin daha iyi olanaklarla bir yaşam sürmesine katkı sağlanmasının hedeflendiği vurgulandı.Uluslararası SOS Çocukköyleri’nin yaptığı araştırma sonucuna göre dünyada 385 milyon çocuğun aşırı yoksulluk içinde yaşadığı, çocuklar aşırı yoksullukla yalnız mücadele etmek zorunda kaldığı ifade edilen açıklamada, bu durumun, milyonlarca çocuğun fiziksel ve bilişsel gelişim potansiyellerine ulaşmasını engellediği ve bir gelecek inşa etmelerini olanaksız hale getirdiği vurgulandı.Aynı araştırmaya göre, dünyada 220 milyon çocuğun ihtiyaç duyduğu sevgi dolu bakım ortamına sahip olmadan büyüdüğü kaydedilen açıklamada, “Oysa uzmanların açıklamalarına göre sevecen ve koruyucu bir ebeveyn olmadan, bir çocuk ihmal, istismar, ayrımcılık, sömürü ve yoksulluğa karşı daha savunmasız kalıyor. Araştırma sonucuna göre elde edilen verilere göre, dünyada 140 milyon çocuk ebeveynlerinden birini veya her ikisini de kaybetmiş. Ülkemizde ise 236 çocuk aile bakımı olmadan büyüyor veya onu kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyor. 236 çocuktan 163’ü SOS Çocukköyü Derneği’nden bakım ve destek alıyor” ifadeleri yer aldı.