23 Nisan çocukları Cumhurbaşkanlığı'ndaydı...

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde devlet ve hükümet yetkililerine ziyaretler yapan çocuklarla Cumhurbaşkanlığında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde devlet ve hükümet yetkililerine ziyaretler yapan çocuklarla Cumhurbaşkanlığında bir araya geldi.Cumhurbaşkanlığını ziyaret eden kafilede Alayköy, Alasya, Şht. Doğan Ahmet, Mehmetçik, Şht. Hasan Cafer, Dr. Suat Günsel, Yedidalga, Değirmenlik, Çatalköy, Aydınköy, Serhatköy, Dr. Fazıl Küçük, Doğa ve Konuklar İlkokullarından öğrenciler yer aldı.Ziyaret sonunda Alayköy İlkokulu’ndan Almira Özkan Cumhurbaşkanlığı makamına oturarak, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanlığı’nda çocuklara hitaben yaptığı konuşmada, spor, müzik, kültür, matematik konularına özel önem vermelerini, Atatürk’ün söylemlerini takip edip okumalarını tavsiye etti.Cumhuriyete ve devlete sahip olmanın önemine de dikkat çeken Tatar, gelecekte devleti yönetecek bireyler olarak bugünün çocuklarının kendilerini iyi yetiştirmesi gerektiğini anlattı.Çocuklardan, her 23 Nisan kutlamasından bir fotoğraf saklamalarını isteyen Cumhurbaşkanı Tatar, şimdi olmasa bile ileride bu fotoğraflarla eski anıların yad edilecek olmasından dolayı öneminin artacağını ifade etti.Cumhurbaşkanı Tatar, milletlerin kültürlerine, inançlarına, gelenek, örf ve adetlerine sahip çıkması, sürdürmesinin önemine de işaret ederek, tarihini bilmeyen toplumların yok olmaya mahkûm olacaklarını da hatırlattı.“Asrın felaketi” olarak da nitelendirilen 6 Şubat’taki deprem felaketinde “Şampiyon Melekler” takımının yaşamını yitirmesinin acısının halen yüreklerde en derinden hissedildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı, meleklere Allah’tan rahmet ailelerine de başsağlığı dileklerini yineledi.-Almira’nın önceliği çevre…Tatar’ın çocuklara hitabının ardından Cumhurbaşkanı Tatar’ın çalışma odasına geçildi ve Alayköy İlkokulu’ndan Almira Özkan Tatar’ın makamına oturarak, tüm dünya çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.Almira, Cumhurbaşkanlığı makamına gelmesi durumunda önceliğinin ne olacağı yönünde soru sorulması üzerine “Çevreye sahip çıkardım” şeklinde yanıt verdi.Anı fotoğraflarının çekilmesiyle ziyaret sona erdi.