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21 yıl sonra Yunanistan'a feribot seferi

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Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasındaki deniz seferleri törenle başladı

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21 yıl sonra Yunanistan'a feribot seferi
Limasol ile Pire arasındaki deniz seferlerinin, M/V Daleela isimli yolcu feribotunun önceki gün öğlen saatlerinde Limasol limanından demir almasıyla başladığı haber verildi.
Limasol ile Pire arasındaki son seferin 8 Ekim 2001 tarihinde gerçekleştirilmesinin 21 yıl akabinde, önceki gün ilk seferin törenle gerçekleştirildiğini yazan Fileleftheros gazetesi, yolcu feribotunda 173 yolcu bulunduğunu ve yolcular arasında Rum Denizcilik ve Turizm Müsteşarları Vailis Dimitriadis ile Savvas Perdios, Limasol Belediye Başkanı Nikos Nikolaidis, milletvekilleri ve gazetecilerin de bulunduğunu belirtti.
Yolcu feribotu dün sabah 7 sıralarında Pire limanına ulaştı ve Yunanistan Denizcilik Müsteşarı Sofia Zaharaki’nin de katılımıyla feribotun limana gidişi törenle karşılandı.
Feribotun Eylül ayına kadar toplam 22 sefer yapacağı belirtildi.
Gazeteye göre, Limasol limanında önceki gün düzenlenen törende konuşan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise, Limasol ile Pire arasındaki feribot seferlerinin başlamasını tarihi bir gün olarak nitelendirdi.
 
 
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