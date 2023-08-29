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2023 yılı Doğrudan Gelir Desteği I. avans ödemeleri yapıldı

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2023 yılı Doğrudan Gelir Desteği I. avans ödemelerinin yapıldığını duyurdu.

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2023 yılı Doğrudan Gelir Desteği I. avans ödemeleri yapıldı
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2023 yılı Doğrudan Gelir Desteği I. avans ödemelerinin yapıldığını duyurdu.


Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 2023 yılı için, 7532 üreticiye, tahıl (arpa, buğday, yulaf, tritikale vb.), yem bitkileri (fiğ, fiğ-tahıl, arpa hasılı, mısır, yonca vb.), nadas ve narenciye beyanları karşılığında, Doğrudan Gelir Desteği’nin yüzde 50’sini kapsayan I. avans ödemeleri için toplamda 90 milyon 712 bin 937 TL 92 kuruş ödeme yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, üreticilerin hak edişlerini  Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası ile bu bankaların ilgili şubelerinden alabileceği kaydedildi.
 
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