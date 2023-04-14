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"2023, hedeflerin üstünde tamamlanacak"

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EMİTT Turizm Fuarı’nda bulunan Turizm Bakanı Ataoğlu, 2023 yılının hedeflerin üstünde tamamlanacağını vurguladı

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"2023, hedeflerin üstünde tamamlanacak"
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Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İstanbul’da düzenlenen EMİTT Turizm Fuarı’nda Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindeki heyet ile görüştü.
Bakan Ataoğlu, yaşanan deprem felaketi sonrasında sektörde bir tedirginlik yaşandığını fakat Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile 2023 yılında bir kayıp yaşanmadan planlandığı gibi geçirileceğini söyledi.
Türkiye Turizm Tanıtm ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından yapılan tanıtımların 1 ay daha sürmesi için Bakan Ersoy’un talimat verdiğini de ifade eden Ataoğlu, önümüzdeki süreçte daha fazla tanıtım videosu ve daha fazla pazarlama faaliyetini TGA aracılığı ile sürdüreceklerini söyledi.
Yeni Havalimanı’nın açılmasının ardından ülkeye daha fazla tur operatörü yönlendirmek için Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destek vereceğini de ifade eden Ataoğlu, 2023 yılının hedeflerin üstünde tamamlanacağını dile getirdi.
Kültür alanındaki projeler hakkında da konuşulduğunu ifade eden Ataoğlu, gerek TÜRKSOY, gerekse iki ülke arasındaki kültürel faaliyetlerin artması için ortak planlamalar yapıldığını söyledi
Bakan Ataoğlu ayrıca Emitt Fuarı’na KKTC’den katılan bir çok acente, otelci ve turizm paydaşlarının stantlarını ziyaret ederek, fikir alışverişinde bulundu.
 
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