2022-2023 yılında bir milyon fidan üretim hedefi

2022-2023 yılında bir milyon fidan üretim programları olduğunu söyleyen Karzaoğlu, “Bu fidanların 300 bini harnup fidanıdır. Ülkemizde bir değer olan harnup fidanını da üreterek isteyen vatandaşlara tahsis edeceğiz” dedi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yüzde 23’ünü oluşturan ormanların korunması önemli. Havaların da ısınmasıyla orman yangınlarıyla ilgili risk de artıyor.

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, 17 Mayıs 2020’de Tepebaşı ve Kalkanlı bölgesinde çıkan büyük yangında bin hektarlık alanın yandığını hatırlattı.

Karzaoğlu “bu yıl bölgede ağaçlandırma için 200 bin fidanlık dikim ihalesi yaptık ancak dikimde büyük bir ihmal oldu ve şahsın sözleşmesini durdurduk. Vatandaşlarla askerle okullarla dikebildiklerimizi diktik... 2022-2023’te kalan kısmını tamamlayarak ağaçlandırmayı tamamlayacağız.. bir tohum bir ömürdür bunu korumak hepimizin görevidir. İklimler değiştiği için yağışımız çok az bitkilerimiz çok yavaş büyüyor. Geri kazanmak uzun zaman ister o yüzden kalanı da korumak lazım.. biz ekip olarak memurlarımızla üzerimize düşeni yapıyoruz. Halkımızdan da aynı duyarlılığı bekliyoruz” dedi.

Orman Dairesi Müdürü Karzaoğlu, ağaçlandırma faaliyetleriyle ilgili de bilgi verdi.

2022-2023 yılında bir milyon fidan üretim programları olduğunu söyleyen Karzaoğlu, “Bu fidanların 300 bini harnup fidanıdır. Ülkemizde bir değer olan harnup fidanını da üreterek isteyen vatandaşlara tahsis edeceğiz” dedi.

Orman yangınlarında acil müdahale de oldukça önemli... Yangın helikopteri alımı konusunda girişimler başlatıldı. Yangınlara müdahale için Türkiye tarafından takviye olarak 2 de itfaiye aracı kuzey Kıbrıs Türk Cumhriyeti’ne verildi.

Karzaoğlu, “Yangın helikopteri konusunda mayısın ikinci haftası Ankara ziyareti yapacağız. Sözleşme 1 Haziran'da başlar ve Haziran ayı içerisinde helikopter Lefkoşa Sanayi Bölgesi'ndeki atölyede konuşlandırılacak.Haziran ,Temmuz , Ağustos ve Eylül aylarında helikopter ülkemizde kalacak” dedi...

Karzaoğlu, “Yangınlar için üzerimize düşeni yapıyoruz. Bakanlar Kurulu'nun oluşturduğu 125 kişilik yangın ekibinin tamamı şu an göreve başlamıştır. Polis itfaiyesi de en büyük yardımcımızdır. Ülkemizdeki yangın çıkış istatistiklerine baktığımız zaman yüzde 98 insan kaynaklıdır” dedi.

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, 25 orman memuruna acil ihtiyaç duyulduğunu da vurguladı.

Ormanların korunmasında yetkililerin yanısıra vatandaşlara da büyük görevler düşüyor.

Piknik alanlarında 1 Mayıs’tan itibaren çevre temizliği yapılacağını belirten Karzaoğlu, piknik sahalarında ekiplerin ve itfaiye araçlarının konuşlandırılacağını kaydetti.

Karzaoğlu konuyla ilgili olarak vatandaşlara çağrı yaparak, sadece izin verilen yerlerde piknik yapılması konusunda uyarıda bulundu.BRT