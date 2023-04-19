2021-2022 sezonu kuraklık tazminatları ödeniyor

Genel Tarım Sigortası Fonu, 2021-2022 üretim yılına ait kuraklık ve verim kaybı tazminatlarının kapatma ödemelerinin bugün yapılmaya başlanacağını duyurdu.





Genel Tarım Sigortası Fonundan yapılan duyuruda, 2021-2022 üretim yılı tahıl ve baklagil yem bitkilerinin kuraklık ve verim kaybı tazminatlarının hesap kapatma ödemesi için, 215 köydeki beş bin 494 üretici adına, 716.9 bin dönüm alan için toplam 38 milyon 961 bin TL tazminat ödemesi yapılacağı kaydedildi.

İkamet adresi bazında hazırlanmış tazminat bordrolarına ait ödemelerin, köy kooperatiflerinden ve Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’ndan bugünden itibaren tahsil edilebileceği belirtildi.

