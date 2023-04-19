200 TL’lik banknot eridikçe eriyor!

En büyük kâğıt para olan 200 TL’nin alım gücü, Mart 2015-Mart 2023 arasındaki sürede %718 eridi. Mart 2015’te 200 TL’ye dolan gıda sepeti, Mart 2023’te 1,636 TL’ye doluyor

KKTC’nin de resmi para birimi olan Türk Lirası’nda en büyük kâğıt para olan 200 TL’lik banknotun alım gücünün iyice düştüğü hesaplandı. Türkiye’de yapılan bir hesaplamaya göre “dev” banknotun ilk görüldüğü günden bugüne iyice eridiği ortaya kondu. TC Merkez Bankası’nın güncel verilerine göre Mart 2022’de 536 milyon adet olan tedavüldeki 200 TL’lik banknot sayısı Mart 2023’te 1 milyar 077 milyon adedi aştı. Bu tür gelişmeler ekonomi uzmanları tarafından yüksek enflasyonun temel bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Türkiye’de 200 TL’ye dolan bir alışveriş sepeti için bugün bin 495 TL’ye (bin 495) ödemek gerekiyor.

Türkiye için geçerli olan bu hesap, KKTC’ye uyarlanınca daha vahim bir tablo ortaya çıkıyor İstatistik Kurumu verilerini kullanarak yaptığımız hesaplamaya göre 200 TL’nin alım gücü, Mart 2015-Mart 2023 arasındaki sürede %718 eridi. Temel gıda ürünlerinden 27 tanesini 2015’te 200 TL’ye alabiliyorken, Mart sonu itibarıyla bu rakam bin 636 (1,636) TL’ye yükseldi. Söz konusu hesaplama geçtiğimiz 8 yıllık sürede enflasyonun her yıl ortalama

%90 oranında arttığına da işaret ediyor.

500 TL’LİK BANKNOT İDDİASI…

TL’deki erime karşısında TC Merkez Bankası’nın 500 TL’lik yeni banknot basacağı da iddia ediliyor. Bu iddiayı ortaya atanlardan biri de eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu oldu. Babuşcu, 5 TL’lik demir para ve 500 TL’lik banknotlar için darphanede hazırlıklar yapıldığını ileri sürdü. Öte yandan, bir başka iddiaya göre darphaneye banknot basımı için Almanya’dan TIR’larla getirilen “para kâğıdı” transferinde son 6 ayda olağanüstü artış oldu. Haftada 1 olan TIR sayısı 3’e çıktı. Uzmanlar, Türk Lirası’nın çok özel bir kâğıda basıldığını, bu kâğıdın da Almanya’dan getirildiğini söylüyor.

