‘200 kişilik Çevik Kuvvet’ iddiasına yalanlama

Polis Genel Müdürlüğü, Türkiye’den ülkemize 200 kişilik Çevik Kuvvet polisinin geleceği yönündeki iddiaları yalanladı ve böyle bir konunun Polis Teşkilatı’nın gündeminde ve düşüncesinde yer almadığını vurguladı





Türkiye’den KKTC’ye 200 kişilik Çevik Kuvvet Polisi gönderileceği ve

Lefkoşa’daki Mücahitler Sitesi’nin de söz konusu 200 kişilik Çevik Kuvvet Polisine verileceği iddia edildi.

İddiaya göre bu çevik kuvvet ekibi, KKTC Polis Genel Müdürlüğü’ne ait üniformalardan giyecek ve olası bazı sokak eylemlerinde, topluma karşı kullanılacak. Ancak bu iddia Polis Genel Müdürlüğü tarafından yalanlandı.

Polis Genel Müdürlüğü, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti’nden ülkemize 200 kişilik Çevik Kuvvet polisinin geleceği yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Polis'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti’nden ülkemize 200 kişilik Çevik Kuvvet polisinin geleceği yönündeki, tamamen asılsız haber ve yorumlar esefle izlenmektedir.

Haberde iddia edilen böyle bir konu Polis Teşkilatının gündeminde ve düşüncesinde yer almamaktadır. Toplumda kabul görüp bir yeri olduğu iddia edilen kurum ve şahısların, böyle bir oluşumu nasıl hayal edip sahiplenilmesi de insanı hayrete düşürmektedir.

Toplumda infial yaratmaya yönelik bu tür asılsız haberlerin kimseye fayda sağlamayacağı gibi Polis Genel Müdürlüğü’nün de halkının nazarındaki itibarına gölge düşürmeyeceği herkesçe bilinmelidir.

Devletimizin en güvenilir kurumları arasında yer alan Polis Genel Müdürlüğü ve yetkilileri aleyhinde bu şekilde haber yapanlar, konu ile ilgili gerçekleri yetkililerden araştırmak yerine, kulaktan dolma bilgileri yaymayı maalesef alışkanlık haline getirmişlerdir.

Polis Genel Müdürlüğü, toplumun genelini ilgilendiren olay ve bilgiler hakkında kamuoyunu bilgilendirmek üzere uygun yer ve zamanda basın kuruluşları ile bilgi paylaşımı yapmaktadır. Polis yetkilileri ile temasa geçilmesi durumunda da kendilerine Bilgi Edinme Yasası tahtında gerekli bilgiler verilmektedir.

Polis Genel Müdürlüğü halkımıza gerçek bilgileri vermeye devam edecektir."

