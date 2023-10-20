“20 tutuklunun ihraç maliyeti 16 bin Euro”

Girne Mahkemesi tercümanı Simge Ozankaya, mahkemeye bir günde getirilen ikamet izinsiz Afrikalı tutuklu sayısının 20 kişi olduğunu ve 20 tutuklunun ülkeden ihraç maliyetinin 16 bin Euro’nun üzerinde olduğunu vurguladı

Girne Mahkemesi’nde tercüman olarak görev yapan Simge Ozankaya’nın sosyal medya paylaşımı ile ülkedeki kaçak yaşamın geldiği noktaya ilişkin gerçeklerini gözler önüne serdi. Girne Mahkemesi’ne bir günde getirilen ikamet izinsiz Afrika uyruklu tutuklu sayısının ortalama 20 kişi olduğuna dikkat çeken Ozankaya, 20 tutuklunun ülkeden ihraç maliyetinin 16 bin Euro’nun üzerinde olduğunu dile getirdi.

Simge Ozankaya’nın paylaşımının tamamı şu şekilde:

“Bugün ikamet izinsiz olduğu için Girne Mahkemesi’ne getirilen Afrika uyruklu tutuklu sayısı 20’nin üzerinde; bazıları da başka meselelerden yakalanıp izinsiz oldukları sonradan ortaya çıkmış. Afrika’dan gelenlerin hemen hemen hepsi ‘öğrenci ön kayıt izni ile geliyorlar. Bu da demektir ki kayıt oldukları okullara, kayıt harçlarını ülkeye gelmeden önce ödüyorlar fakat tekrar kayıt yenilemeyip, kayıt dışı olarak burada yaşamaya başlıyorlar. Ta ki polis tarafından tespit edilene kadar. Tutuklandıktan sonra çoğu muhaceretini yenilemediği için ihraç ediliyor. Nijerya’ya tek yön gidiş uçak bileti 800 Euro civarında. Bugün tutuklanarak mahkemeye getirilenlerin ihraç maliyeti 16 bin Euro’dan fazla (Yaklaşık 500 bin TL) ve bunu harçlarını bir tamam alan okullar değil biz ödüyoruz. Üstelik ihraç olmadan önce cezaevinde bekleme süreçleri var ki bu da ayrı bir maliyet ve bunu da biz ödüyoruz! Bu sadece Girne Mahkemesi’nde olan… Belki üniversite patronlarımız ilim yuvalarında; bu durumun toplumsal huzur, kamu kaynakları, iş gücü ve maddi kayıplarımızla ilgisini araştırır en azından”

