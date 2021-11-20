Bugün Dünya Çocuk Hakları günü… Çocuk hakları, hem kanunen hem ahlaki olarak dünya üzerindeki bütün çocukların doğuştan sahip olduğu; eğitim, sağlık, yaşama, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel bir kavram.

Günümüzde çocuk hakları ile ilgili olan uluslararası belge 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ve 193 ülke tarafından onaylanmış olan Birleşmiş Milletler Çocuk Tüm dünyada kanuni hakları çiğnenen çocukları hatırlamamızı sağlayacak gün olan Dünya Çocuk Hakları Günü bugün kutlanıyor.



Peki 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedir, nasıl ortaya çıktı?



DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Çocuk hakları, insan hakları kavramının içinde ele alınması gereken bir konudur. Bugün, dünyanın birçok yerinde var olan insan hakları ihlalleri, çocuk boyutunda daha geniş kapsamlı ve büyüyerek, müdahale edilmesi daha zor bir şekilde yer almaktadır.

Çocuk hakları, bir insan hakları meselesidir!

Bizi İnsan Yapan Değerlerimizdir: 30 Madde ile İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

Dünyanın her noktasında savaşlar, çatışmalar devam ediyor; insanlara yönelik, insan haklarını ve onurunu hiçe sayan işkenceler ve mezalimler devam ediyor. Biz de insan haklarını tüm dünyaya ilan eden …

Uluslararası Af Örgütü'nün belirttiğine göre; az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, emek sömürüsü, pornografi, şiddet, yasa dışılık gibi olumsuz etkenlerin dahilinde, çocuk hakları ihlalleri daha büyük boyutlarda olmaktadır.

Tüm bu sebeplerle çocuk hakları büyük bir önem taşımaktadır.

Çocuk hakları hususunda tanımamız gereken bir kişi: Janusz Korczak

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde ondan bahsetmemek olmazdı: Leh eğitimci Janusz Korczak'ın 1919 yılında yayınlanan “How to Love a Child” (Bir Çocuğu Nasıl Sevmeli) adlı kitabında çocuk haklarından söz etmiş ve konuyu gündeme taşımıştır.

Çocuk haklarına dair ilk metin ise 1917 yılında, Ekim Devriminin ardından Proletkult isimli sosyalist kültür örgütünün Moskova Şubesi tarafından “Çocuk Hakları Bildirgesi” ismiyle kaleme alındı.

Resmileşen ilk metin ise 1924 yılında Milletler Cemiyeti tarafından kabul edilen Cenevre Çocuk Hakları Bildirisidir.



Bu bildirge Birleşmiş Milletler tarafından kuruluşunda kabul edilmiş, 20 Kasım 1959 tarihinde Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirisi olarak güncellenmiş ve 20 Kasım 1989 tarihinde daha geniş olan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ile değiştirilmiştir.Bu sözleşmeyi yürürlüğe koymayan sadece iki BM üyesi ülke kaldı: ABD ve Somali!

Dünyanın en zengin ülkesi ABD, 1990'lı yılların ortasında sözleşmeyi imzalamış olmasına karşın, sözleşmeyi senatoya kabulü için hâlâ getirmedi ve bu durum ciddi eleştiri alıyor.

ABD'deki sorun bununla da sınırlı değil: ABD çocuk açlığının ve evsizliğinin en yüksek olduğu ülkelerden biri.

Çocuk Hakları Sözleşme Maddeleri