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2 bin 500 ton atık 8 yıl sonra yok ediliyor

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Kalecik’te yakıt boşaltımı yapıldığı sırada su altında kalan hortumdaki kaçak nedeniyle denizde oluşan çevre felaketinin atıkları 8 yıl sonra bertaraf ediliyor

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2 bin 500 ton atık 8 yıl sonra yok ediliyor
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Kalecik’te 15 Temmuz 2013 tarihinde AKSA Elektrik Santrali için denizden yakıt boşaltımı yapıldığı sırada su altında kalan hortumdaki kaçak  nedeniyle denizde oluşan çevre felaketinden 6 aylık çalışma sonucunda toplanan atıklar 8 yıl sonra bertaraf ediliyor.
AKSA şirketinin Gürdağ Atık Bertaraf Şirketi ile yaptığı anlaşma sonucunda yaklaşık bir ay önce başlatılan çalışmalar çerçevesinde AKSA santral alanında yer altında ve yer üstünde depolanan  atıklar, kepçelerle kamyonlara aktarılarak bertaraf için taşınıyor.


Bertaraf çalışmaları hakkında bilgi veren AKSA Santral Müdürü Şener Şentürk, 2013 yılındaki çevre felaketinde acil müdahalelerle denizden 100-150 ton civarında fuel oil temizlediklerini, ülkede bertaraf tesisi olmadığı için atıkların AKSA’da  bir alanda bir kısmı yer üstünde olmak üzere, kazılarak yer altında depolandığını ifade etti.
Şentürk, bertaraf konusundaki  zaman içinde çeşitli girişimlerinin sonuçsuz kaldığını kaydederek, son olarak Lefkoşa’daki Gürdağ Atık Bertaraf Şirketi’nin bertaraf işlemini üstlendiğini ve  insinerasyon tesisinde  bertaraf işlemine başlandığını kaydetti.


Denizdeki fuel oili temizlerken bunun 15 katı da temizlik malzemesi kullanıldığını söyleyen Şentürk, yaklaşık 2 bin 500 ton atığın bertaraf edileceğini kaydetti.
Şentürk tasfiye işlemi sırasında çukurların açılarak atıkların kamyonlara taşındığımı, yer altında yakıtın bulaştığı toprağın da kazınarak alanda hiçbir atık bırakılmadığını söyledi.
Şentürk AKSA’daki çalışmalarda sona yaklaştıklarını son bir çukurun temizlenmesiyle işlemi tamamlayacaklarını sözlerine ekledi.

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